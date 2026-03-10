Sjuksköterska till Hemsjukvården i distrikt Centrum i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun
2026-03-10
Vi i Hemsjukvården i distrikt Centrum i Kungsbacka söker legitimerade sjuksköterskor!
Rollen som Sjuksköterska hos oss
Hos oss tar vi tillsammans ansvar för att ha kul på jobbet varje dag samt att vara ett stöttande arbetslag.
Vi bidrar och delar kunskaper och erfarenheter för att göra uppdraget så bra och utmanande som möjligt.
I arbetet ingår dialog och samverkan med flertalet aktörer där samarbete och problemlösning är en stor del av arbetet. Som sjuksköterska med inriktning mot hemsjukvård i patientens ordinära boende (kvarboende) eller på ett särskilt boende (vård- och omsorgsboende) ansvarar du i din yrkesroll för att leda omvårdnadsarbetet och att tillsammans med övriga medarbetare göra en samlad bedömning av patientens behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg.
Arbetet är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterskor, fysioterapeut/arbetsterapeut och undersköterskor. I tjänsten kommer det ingå helgpass där du kommer jobba ute med hemsjukvården i hela kommunen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- hantera läkemedel
- ge infusioner
- hantera läkemedelspumpar och övrig medicinteknisk utrustning
- göra medicinska bedömningar utifrån varje specifik händelse
- utföra åtgärder och även uppföljningar
- telefonrådgivning till omvårdnadspersonal
Som sjuksköterska i hemsjukvården jobbar du med många olika system eller digitala lösningar till exempel digital nyckelhantering, journalsystemet Combine, planeringssystem Lifecare, digitalt signeringssystem Alfa och händelserapportering DF-respons.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett fungerande och effektivt sätt. Du är problemlösande, har god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt i ditt arbete. Som person är du lyhörd och har förmåga att bemöta kunders olikheter på ett professionellt sätt. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och ställer krav på att du är initiativrik, drivande och självgående. Stor vikt läggs vi personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad sjuksköterska
- har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt, då det krävs i det dagliga arbetet
- innehar B-körkort
Om oss på hemsjukvården
Hemsjukvården i Kungsbacka kommun är en stor organisation med nästan 200 medarbetare, med sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter i alla åldrar som är inskrivna i hemsjukvården. Patienterna bor i ordinärt boende, på vård- och omsorgsboende, gruppboende, på korttidsboende eller vistas på daglig verksamhet i kommunen. I nära dialog med patient och anhöriga formar vi en god och säker vård. Sjuksköterskeorganisationen är organiserad i geografiska områden, väster, söder, centrum, norr och smedjan/jour.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/hemsjukvardhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Innan anställning behöver du uppvisa din legitimation för sjuksköterska.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urval. Detta innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV.
