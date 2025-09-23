Sjuksköterska till hemsjukvården i Centrum
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Nu behöver vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och vara med och utveckla vår verksamhet! Vi söker vi dig som är sjuksköterska till Hemsjukvården i Centrum. Vi utgår från vårt kontor på Första Långgatan 28A. Hos oss får du ett arbetsklimat som präglas av förtroende och frihet under ansvar. Här samarbetar vi, delar kunskap och ställer upp för varandra.
Som patientansvarig sjuksköterska hos oss får du ett stimulerande och flexibelt arbete med fokus på eget ansvar, där du har möjlighet att vara med och påverka i en växande organisation. Vårt uppdrag är att ge hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet och ett gott bemötande till våra patienter i deras hem. Vi har ett nära samarbete med varandra, arbetar aktivt med kompetensutveckling och utvecklas även tillsammans i gruppen. Du som legitimerad personal fyller en avgörande funktion i omställningen till en god och nära vård.
Som sjuksköterska i hemsjukvården möter du människor som behöver din hjälp. Du arbetar självständigt med bedömningar samt planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Arbetet innebär även att du ansvarar för att handleda, delegera och vara en stödjande funktion för övriga professioner i teamet runt patienten. Vi har individuellt schema och arbetar för närvarande två till tre kvällar samt tre helgpass på ett åtta veckorsschema.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny hos oss och för att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vid dig en god introduktion. Välkommen att bli en del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har en specialistutbildning som är relevant för vår verksamhet. Har du erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska så ser vi positivt på det. B-körkort är ett krav då vi kör bil till våra patienter.
Du är både kommunikativ och tydlig och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samtidigt som du säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du har en öppen och positiv attityd, visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, samt har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och att se frågor i ett större perspektiv. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
