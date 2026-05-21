Sjuksköterska till hemsjukvården i centrala Hässleholm
2026-05-21
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får använda hela din kompetens, samtidigt som du bidrar till trygg och professionell vård i människors hem? Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till Hässleholms kommuns hemsjukvård inom område Centrum HSV.
I Hässleholms kommuns hemsjukvård får du möjligheten att vara en del av en spännande utveckling. Som sjuksköterska i vår organisation blir du en nyckelspelare i att ge trygg och professionell vård där den behövs som mest.
Det här erbjuder vi dig!
Ett varierande och stimulerande arbete som omvårdnadsansvarig sjuksköterska där du arbetar i team med patienten och andra professioner. Du kommer även utföra punktinsatser och akuta bedömningar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstidsmått 38,25 timmar/vecka och tjänstgöring dagtid var 5:e helg. Du får stöd av ett erfaret team och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder även:
Individanpassad introduktion som ger dig en trygg start med internutbildningar inom exempelvis sårvård, hygien, dokumentation, psykisk hälsa, demens och digitala system. Du får även vara med i arbetsgrupper där du får vara med och påverka utvecklingen av yrkesrollen och verksamheten. Kommunen har konkurrenskraftig lön, goda pendlingsmöjligheter samt förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar också gärna med kollegor. Du är lösningsfokuserad, stresstålig och har en positiv inställning.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
God datorvana (vi dokumenterar i Procapita)
B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Specialistutbildning inom vård av äldre eller som distriktssköterska
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökanOm företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
9921413