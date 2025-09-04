Sjuksköterska till hemsjukvården i Bräcke, Bräcke kommun
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Nu söker vi en ansvarstagande sjuksköterska/distriktssjuksköterska till Bräcke hemsjukvård.
Hos oss välkomnas du av trevliga kollegor med olika lång erfarenhet inom kommunal vård och omsorg. Tillsammans bildar vi ett bra team som består av tillsvidareanställd personal, vi stöttar och hjälper varandra. Vår enhet består av kväll/nattsjuksköterskor, dagsjuksköterskor, resurssjuksköterskor, kognitivt stödteam, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistent, verksamhetsutvecklare/systemansvarig, MAS och verksamhetschef.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Viktigt för oss i vårt team är ett gott samarbete, balans mellan krav och förutsättningar, patienten i fokus och att skratta, ha roligt tillsammans på arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö vilket är ett prioriterat område för verksamhetschefen. Ledarskap som bygger på tillit och förtroende med medarbetarnas mående i fokus.
Arbetet är i ett av våra tre hemtjänstområden i Bräcke, Bräcke kommun.
Arbetet innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter med individens behov i centrum där det bland annat görs bedömningar, planerar, genomför och leder behandlingen tillsammans med övriga professioner ute i den kommunala hemsjukvården. Vi har ett gott samarbete med Storsjögläntan där sjuksköterskan tillsammans med övriga i teamet utför palliativa insatser vid vård i livets slut. Det är ett varierande arbete mot ordinärt boende där ansvarar finns för ett specifikt område.
En viktig del är teamet tillsammans med enhetschefer, omvårdnadspersonal, rehab personal, biståndshandläggare och sjuksköterskekollegor. Samarbete med läkare och andra professioner på hälsocentral.
Som sjuksköterska har man en viktig roll i att handleda, ge stöd och utbilda omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplanering mellan kommun och region. Teamträffar och vårdlagsträffar är forum ute i verksamheterna där du medverkar tillsammans med övriga i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, erfarenhet och vidareutbildning inom yrket är meriterande. I rollen behöver man vara flexibel, ansvarstagande och ha ett genuint intresse för arbete inom vård och omsorg. Förmåga att leda personal, ge dem stöd och råd i frågor som rör yrkesområdet. Vi ser också att du har lätt för samarbete, en positiv inställning och ett gott bemötande mot såväl kollegor som medborgare och anhöriga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav:
B-körkort
Uttrycka dig väl både i tal och skrift i det svenska språket
Datorvana
Ev. provanställning tillämpas i 6 mån
Nyfiken och vill veta mer om tjänsten, ring berättar vi mer.
Ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-32-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetschef HSL
Therese Borg therese.borg@bracke.se 0693-16159 Jobbnummer
9491401