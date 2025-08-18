Sjuksköterska till hemsjukvården Farsta husläkarmottagning
2025-08-18
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Stockholm
Sjuksköterska till Farsta husläkarmottagning
Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av Farsta husläkarmottagning, som drivs av Qualicare Sweden AB, ett företag med lång erfarenhet inom primärvården sedan 2009. Företaget har framgångsrikt drivit vårdcentraler och specialistmottagningar inom Stockholms och Uppsalas regioner.
Vår målsättning är att bygga ett team som präglas av en entreprenöriell anda, ett ovanligt fint bemötande och ett starkt driv att bedriva god vård med patienterna i fokus. Qualicare Sweden AB tror starkt på lokal förankring och anpassning i verksamhetsutövandet, vilket ger det lokala ledarskapet en verklig möjlighet att anpassa och leverera den vård som förväntas och efterfrågas av våra intressenter såsom patienter, region, samhälle och medarbetare.
Qualicare Sweden AB har en tydlig målsättning att vara den mest omtyckta arbetsgivaren inom hälso- och sjukvården. Detta kommer att vara en viktig del i verksamhetens utformning, och stort fokus kommer att ligga på att skapa en bra arbetsmiljö för alla. Ett annat viktigt mål för Qualicare Sweden AB är att ge patienter en säker vård med högsta möjliga kvalitet. Detta kommer att vara en tydlig strävan för verksamheten, och för att uppnå det målet är det viktigt att samarbeta.
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet:
Sjuksköterska med minst två års erfarenhet av vårdcentralarbete.
Erfarenhet av hemsjukvården.
Körkort krävs
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Din roll:
Vi söker en profil som är energisk, lösningsorienterad och trygg med förändringar för att bäst kunna anpassa sig till olika faser i verksamhetens tillväxt. Du kommer att utgöra en stor del av ett litet team, vilket ställer höga krav på personlig lämplighet och din förmåga att vara serviceinriktad.
Din profil
Vi söker dig som:
Är trygg och självgående i din profession
Delar uppfattningen att det är möjlighet att få vara med och bygga upp verksamhet från grunden
Prioriterar en god arbetsmiljö och alltid strävar efter att ge den bästa möjliga vård till våra patienter
Har en utmärkt kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor
Du trivs med att ta det ansvar och visa det engagemang som behövs för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@farsta-hlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Husläkarmottagning AB
(org.nr 559192-6455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Farsta Husläkarmottagning Jobbnummer
9463922