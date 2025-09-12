Sjuksköterska till hemsjukvården - Funktionsstödsförvaltningen
2025-09-12
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Har du ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning och en vilja att bidra till en hälsofrämjande och förebyggande vård? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vi söker nu flera legitimerade sjuksköterskor till vår hemsjukvård inom Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Här arbetar du nära patienten i dennes hemmiljö och har en viktig roll i att skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet i vården.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss:
• Är du patientansvarig sjuksköterska som arbetar särskilt riktat mot ett antal boendeverksamheter i Malmö. Du arbetar självständigt med att bedöma, planera och genomföra medicinska och omvårdnadsrelaterade insatser.
• Har du ett personcentrerat arbetssätt där patienten, de anhöriga och teamet är i fokus.
Du ingår i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterskor.
• Handleder och delegerar du omvårdnadspersonal på boendena för att säkerställa kvalitet i den dagliga vården. Du har även ett nära samarbete med chef och personal boendena.
• Är du en viktig länk i vårdkedjan som samverkar med primärvården, slutenvården och andra vårdgivare.
• Arbetar du dagtid med arbetstid 07:00-15:45 med flex. Det ingår helgtjänstgöring var sjätte helg.
• Får du en individuell utformad introduktion och bredvidgång utifrån din kompetens, erfarenhet och dina behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har giltig svensk sjuksköterskelegitimation.
• Har B-körkort för manuell växellåda.
• Kan cykla och ser det som ett naturligt inslag i arbetsvardagen.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du:
• Har erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Har arbetat med vår målgrupp, personer med funktionsnedsättning.
• Har en specialistutbildning inom relevant område (exempelvis distriktssköterska, psykiatri, geriatrik etc.).
• Har vana av att arbeta i dokumentationssystemet Procapita.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker kollegor som har ett engagerat och empatiskt förhållningssätt, som är trygga i sin yrkesroll och som trivs med att ta eget ansvar. Du har god samarbetsförmåga och ser värdet i teamarbete såväl som i självständigt arbete.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete, kunniga kollegor och möjlighet att vara med och utveckla framtidens hemsjukvård - nära patienten.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad
Sektionschef
Lina Sjödin-Ask lina.sjodin-ask@malmo.se 0723-864351
9505263