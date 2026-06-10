Sjuksköterska till hemsjukvård, Vittsjö/Bjärnum
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2026-06-10
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Sjuksköterska till Ordinärt boende Vittsjö/Bjärnum
Vill du vara en del av en verksamhet i utveckling där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss i Hässleholms kommun får du ett varierande och meningsfullt arbete i en miljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus.
Uppdraget innefattar traditionella arbetsuppgifter för en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom kommunal primärvård. Att stödja och entusiasmera personal, anhöriga och andra vårdgivare ingår som en del av dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär kontakter inom den egna verksamheten och med andra vårdgivare, slutenvård, primärvård och ambulans. Du kommer att vara i kontakt med medicinteknik och med patienter som har komplexa vårdbehov.
Vi vill att ditt arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Som person har du ett bra bemötande, arbetar för goda resultat och tar ansvar. Du arbetar metodisk och med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Idag använder vi journalsystemet Procapita, och under 2027 går vi över till Lifecare. Arbetet omfattar även arbete med kvalitetsregister såsom BPSD och Senior Alert.
Du blir en viktig del av teamet som leder och utvecklar hälso- och sjukvårdsinsatserna i nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut – alltid med ett personcentrerat förhållningssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du
har ett lugnt och strukturerat arbetssätt, och ser lösningar där andra ser hinder.
Har en stark vilja att utvecklas och dela med dig av din kunskap
Är lösningsfokuserad och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Är trygg i din yrkesroll och gillar att handleda och stötta kollegor
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut utifrån professionella bedömningarPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana (dokumentation sker i Procapita/Lifecare)
B-körkort
Meriterande:
Vidareutbildning inom vård av äldre
Vidareutbildning som distriktsköterska
Vad vi erbjuder dig
En individanpassad introduktion som ger dig en trygg start
Trygga villkor och utvecklingsmöjligheter
Internutbildningar inom t.ex. sårvård, hygien, dokumentation, beslutsstöd, psykisk hälsa, demenssjukdomar och digitala system.
Arbetsgrupper och utvecklingsforum där du får påverka professionens och verksamhetens utveckling
Konkurrenskraftig lön och goda pendlingsmöjligheter
Förmåner för en hållbar arbetsvardag, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Arbetstiden är dagtid 38,25 h/vecka med tjänstgöring var 5: helg.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Sjuksköterskeorganisationen Kontakt
Vårdförbundet . 0721-996734 Jobbnummer
9956610