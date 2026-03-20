Sjuksköterska till hemsjukvård Vittsjö/Bjärnum
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Som medarbetare i Hässleholms kommun får du möjligheten att vara en del av en spännande utveckling.
Sjuksköterskan i vår organisation är en nyckelspelare i att ge trygg och professionell vård där den behövs som mest.
I hemsjukvård Vittsjö/Bjärnum blir du en av 4 kollegor som tillsammans planerar och genomför era insatser. Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig för 20-25st patienter. Det finns ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen som utgår från samma byggnad. Det finns Vårdcentral både i Bjärnum och i Vittsjö.
Det här erbjuder vi dig:
Som medarbetare har du möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet, vilket är ett varierande och stimulerande arbete med punktinsatser och akuta insatser inom hemsjukvård. Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med arbetstidsmått 38,25 timmar/vecka. Tjänstgöring var 5:e helg och då utgår man från Hässleholm.
Individanpassad introduktion som ger dig en trygg start. Internutbildningar inom exempelvis sårvård, hygien, dokumentation, psykisk hälsa, demens och digitala system. Arbetsgrupper där du får vara med och påverka utvecklingen av yrkesrollen och verksamheten. Konkurrenskraftig lön och goda pendlingsmöjligheter. Förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar också gärna med kollegor. Du är lösningsfokuserad, stresstålig och har en positiv inställning.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
God datorvana (vi dokumenterar i Procapita)
B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Vidareutbildning inom vård av äldre Vidareutbildning som distriktssköterska
Vill du bli en del av ett engagerat team och bidra till trygg vård i människors vardag?
Vi intervjuar löpande ,skicka in din ansökan redan idag!
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen: Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökan
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
