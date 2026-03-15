Sjuksköterska till hemsjukvård i Gävle långt uppdrag
VårdIX-Bemanning söker legitimerad sjuksköterska för uppdrag inom hemsjukvård i Gävle. Långt och stabilt uppdrag under våren och sommaren 2026 som passar dig som vill arbeta självständigt med patienter i deras egna hem.
Uppdragsinformation:
Område: Hemsjukvård i Gävle
Period: 24 mars - 30 september 2026
Omfattning: Heltid
Ersättning: Enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem
Medicinska bedömningar och omvårdnad
Läkemedelshantering och dokumentation
Samarbete med omvårdnadspersonal och anhöriga
Vårdplanering och uppföljningKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av hemsjukvård meriterande
Självständig och trygg i patientnära arbete
God samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid behov
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
| 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798102