Sjuksköterska till Hemodialysmottagningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Njurmedicinsk öppenvård omfattar utredning, vård och behandling av komplicerade fall av njursjukdom. Det är ett spännande arbete med både omvårdnad och medicintekniska arbetsuppgifter. Sektionen bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi har en Dialysmottagning som tar emot patienter med dialyskrävande njursjukdom av akut eller kronisk karaktär. På Dialysen utför vi hemodialysbehandlingar. Vid behov kör vi även externa behandlingar på IVA-avdelningar och vårdavdelningar. Vi har även en träningsenhet för peritoneal- och hemhemodialys. I dagsläget har vi cirka 60 hemodialyspatienter som kommer till våra dialysmottagningar varje vecka.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska på dialysmottagningen ansvarar du tillsammans med kollegor för dialyspatientens omvårdnad och ordinerad behandling. Det innebär att du får kombinera omvårdnad med medicinsk teknik. Omvårdnadsbehovet varierar beroende på dialyspatientens allmäntillstånd, arbetet kan därför växla från övervakning till att ta hand om akuta tillstånd.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har kompetens inom njurmedicin
Har erfarenhet av dialysvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Kvalitetsmedveten
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
