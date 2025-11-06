Sjuksköterska till Hemodialysmottagning i Hässleholm
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2025-11-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Hässleholms sjukhus i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett stimulerande och betydelsefullt arbete där patienten står i centrum? Vill du vara en del av ett team som bygger på samarbete och engagemang? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Hässleholms sjukhus har tre verksamhetsområden (VO), VO medicin, VO rehabilitering och VO ortopedi. VO medicin innefattar medicinmottagning, medicinavdelning, neurologi- och rehabiliteringsavdelning (NORAH) och medicinavdelning akut. Vi har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör Förvaltning Nära vård och Hälsa.
Bloddialysenheterna i Kristianstad och Hässleholm är en del av verksamhetsområde medicin och tillhör organisatoriskt Centralsjukhuset Kristianstad (CSK). På enheten har vi möjlighet att behandla cirka 30 hemodialyspatienter. Majoriteten av behandlingarna utförs i öppenvården men vi har även inneliggande patienter som behandlas hos oss. Inom den njurmedicinska enheten, som bloddialysenheten tillhör, bedrivs hemdialysmottagning, peritonealdialys och mottagning för njurpatienter. Till vår sektion tillhör även njur-, mag- och tarmavdelningen i Kristianstad.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska till oss på dialysmottagningen med placering i Hässleholm. Denna tjänst innebär att man kommer att arbeta riktat mot hemodialys. Även om du utgår från Hässleholm så förekommer även tjänstgöring vid mottagningen i Kristianstad. Utifrån intresse och behov finns därtill möjligheter att få tjänstgöra på njur-, mag- och tarmavdelningen på CSK.
Som sjuksköterska hos oss ger du självständigt vård och omvårdnad till dialyspatienter. Arbetet utförs i team tillsammans med andra yrkeskategorier och du arbetar mycket med medicinsk teknik. Hos oss erbjuds du en stimulerande miljö där möjlighet till vidareutveckling är en självklarhet. För att säkerställa en trygg start på arbetet hos oss får du som nyanställd en individuellt anpassad introduktion på cirka 10 veckor. I takt med att du blir bekväm i din nya roll kan det bli aktuellt att bli en del av arbetet kring dialyspatienter i hemmet som en del av din utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är även ett krav för rollen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från dialysverksamhet.
Vi söker dig som uppvisar ett starkt engagemang för verksamheten och vill bidra till vår fortsatta utveckling. Du har förmågan att självständigt planera, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter och är flexibel i ditt förhållningssätt. Teamarbetet är viktigt hos oss och vi lägger stor vikt vid att du bidrar till det goda samarbetet och att du passar bra in i gruppen. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet för denna roll.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Kajsa Lind, Chef Hemodialysmottagning Kajsa.Lind@skane.se Jobbnummer
9592903