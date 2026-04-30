Sjuksköterska till Hemmet för Gamla - sommarvikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.Publiceringsdatum2026-04-30Beskrivning
Hemmet för gamla är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år. Byggnaden är belägen på en naturskön tomt med tillgång till en stor fin park som ger möjlighet till promenader och utevistelse för våra boende. Ett flertal bussförbindelser samt tunnelbana finns i närheten. Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade.
Verksamheten omfattar två enheter, en med inriktning demens och en med somatik, totalt 63 lägenheter samt en dagverksamhet. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Sjuksköterskor finns på plats mellan 7-17 på vardagar och 7-15 på helger samt röda dagar, övrig tid finns sjuksköterskepatrull att tillgå. Läkare besöker verksamheten 1 gång i veckan.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende, där du är ansvarig för hälso- och sjukvården. Arbetet är varierat och innebär möjlighet till möten med boende som befinner sig i olika livssituationer.
Ditt ansvar är att planera, utföra, och leda omvårdnadsarbetet samt att dokumentera insatser på boendet. Dokumentation sker i Vodok utifrån ICF. Vi arbetar även med kvalitetsregister såsom Senior Alert, Svenskt palliativregister och BPSD. Alla nyanställda introduceras genom en individuell utformad plan utifrån behov och önskemål.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från äldreomsorg. Som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du trivs med att arbeta i team. Du är lätt att samarbeta med och har alltid ett gott bemötande. Därigenom har du god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer till såväl boende och anhöriga som medarbetare i olika yrkeskategorier.
Du är strukturerad och systematisk med förmåga att se till helhetsperspektivet. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en öppenhet inför förbättringar, och vill gärna bidra till vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens och stadens mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev och ber dig svara på våra frågor och skicka in ditt CV, som tydligt ska visa på din utbildning och arbetslivserfarenhet. När du söker arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se). Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir aktuell för tjänsten.
Detta är ett sommarvikariat, tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Björkhagsplan 6 (visa karta
)
121 17 JOHANNESHOV Arbetsplats
Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Äldreomsorg , Hemmet för gamla Kontakt
Ellinore Aldenbring ellinore.aldebring@vardforbundet.se 0771-420420 Jobbnummer
9886341