Sjuksköterska till Hemlingborgs vård- och omsorgsboende
2026-05-27
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-27
Brinner du för att ge människor den trygga och kvalitativa vård de förtjänar? Nu söker vi en engagerad och kompetent sjuksköterska som vill bli en del av vårt härliga team på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. Här får du inte bara ett arbete, du får chansen att verkligen göra skillnad i människors vardag, hälsa och livskvalitet.
Som sjuksköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande för att stärka patientens välbefinnande. Du ansvarar för medicinska bedömningar, noggrann dokumentation och registrering i relevanta kvalitetsregister. I rollen ingår även att identifiera behov av utveckling, leda förbättringsarbete för att höja vårdens standard. Rond av patienter sker på listad hälsocentral med ansvarig läkare. HSL dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser.
* Vara omvårdnadsansvarig för ett antal patienter på boendet.
* Utföra och planera medicinska bedömningar samt följa upp omvårdnadsinsatser.
* Provtagningar, infusioner, omläggningar samt vård vid livets slut.
* Arbeta i team med Fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare.
* Delta i vår konsultverksamhet under kvällar och helger
* Handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till medarbetare och studenter.
Vi söker dig som:
Är du redo att göra skillnad för våra patienter varje dag? Du får ett meningsfullt arbeta med engagerade kollegor där du får möjligheten att växa, utvecklas och bidra till ge bästa möjliga vård.
Vi ser fram emot att välkomna just dig till vårt team!
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Du är en trygg och erfaren sjuksköterska som vill arbeta på ett äldreboende eftersom omsorgen av äldre är meningsfull och viktig. Här kan du som sjuksköterska bidra med din kunskap och ge omsorg till våra patienter.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska.
* Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller liknade vård.
* Har B-körkort och körvana av bil.
* Har god förmåga att göra självständiga medicinska bedömningar.
* Är trygg i att hantera läkemedel och är van vid dokumentation, gärna Treserva.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsorienterad, är prestigelös i ditt samarbete.
* Har en god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande.
* Har ett intresse för kvalitetsarbete och utveckling av vårdprocesser.
* Är flexibel och kan anpassa dig efter patienternas varierande behov.
Att arbeta på ett äldreboende är mer än ett jobb, det är en möjlighet att verkligen göra skillnad varje dag. Här får du möta fantastiska människor med livserfarenheter, historier och personligheter som berikar din vardag. Du blir en viktig trygghet för våra boende och du får chansen att skapa relationer som betyder något på riktigt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
