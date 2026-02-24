Sjuksköterska till Hemlingborgs vård- och omsorgsboende
2026-02-24
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Inom kontor Hälso- och sjukvård arbetar Välfärd Gävles legitimerade medarbetare, såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. Kontoret är indelat i fem team, varav fyra är geografiskt indelade i Syd, Nord, Öst och Väst. Det femte teamet är ett rehabiliteringsteam som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster.
Medarbetarna är verksamma inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden samt LSS/socialpsykiatri och utför arbetsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Kontor Hälso- och sjukvård bedriver primärvård i kommunal regi och ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Målet är en vård på lika villkor för alla medborgare.
Brinner du för att ge människor den trygga och kvalitativa vård de förtjänar? Nu söker vi en engagerad och kompetent sjuksköterska som vill bli en del av vårt härliga team på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. Här får du inte bara ett arbete, du får chansen att verkligen göra skillnad i människors vardag, hälsa och livskvalitet.
Som sjuksköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande för att stärka patientens välbefinnande. Du ansvarar för medicinska bedömningar, noggrann dokumentation och registrering i relevanta kvalitetsregister. I rollen ingår även att identifiera behov av utveckling, leda förbättringsarbete för att höja vårdens standard. Rond av patienter sker på listad hälsocentral med ansvarig läkare. HSL dokumentationen sker i Treserva, planering sker i TES. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivare.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* utföra hälso- och sjukvårdsinsatser
* vara omvårdnadsansvarig för ett antal patienter på boendet
* utföra medicinska bedömningar
* planera, utföra och följa upp omvårdnadsinsatser
* provtagningar, infusioner, omläggningar samt vård vid livets slut
* arbeta i team med Fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare
* handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till medarbetare och studenter
* delta i vår konsultverksamhet under kvällar och helger
Vi söker dig som:
Är du redo att göra skillnad för våra patienter varje dag? Du får ett meningsfullt arbeta med engagerade kollegor där du får möjligheten att växa, utvecklas och bidra till ge bästa möjliga vård.
Vi ser fram emot att välkomna just dig till vårt team!
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Du är en trygg och erfaren sjuksköterska som vill arbeta på ett äldreboende eftersom omsorgen av äldre är meningsfull och viktig. Här kan du som sjuksköterska bidra med din kunskap och ge omsorg till våra patienter.
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller liknade vård
* har B-körkort och körvana av bil
* har god förmåga att göra självständiga medicinska bedömningar
* är trygg i att hantera läkemedel
* är van vid dokumentation i digitala journalsystem, gärna Treserva
För att lyckas i rollen är du:
* samarbetsorienterad, är prestigelös i ditt samarbete
* har en god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
* har ett intresse för kvalitetsarbete och utveckling av vårdprocesser
* är flexibel och kan anpassa dig efter patienternas varierande behov
Att arbeta på ett äldreboende är mer än ett jobb, det är en möjlighet att verkligen göra skillnad varje dag. Här får du möta fantastiska människor med livserfarenheter, historier och personligheter som berikar din vardag. Du blir en viktig trygghet för våra boende och du får chansen att skapa relationer som betyder något på riktigt.
Välkommen med din ansökan till oss på Hemlingborg!
