Sjuksköterska till Hematologmottagningen
2026-03-10
Medicinsk vårdenhet E
Är du redo för en nya utmaningar?
Vi på hematologmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö söker en engagerad kollega till vårt team.
Här får du ett varierat och utvecklande jobb med både teamarbete och eget ansvar! Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska på hematologmottagningen
I rollen som sjuksköterska till hematologmottagningen håller du kontakten med patienterna och är en nyckelperson för verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår utöver planering och bokning av patienter bland annat telefonrådgivning och att ge läkemedels- och cytostatikabehandlingar. Du har ett nära samarbete med läkare och sjuksköterskor på kliniken samt andra samverkanspartners.
Tjänsten innebär rotation mellan mottagning och vårdavdelning. Vi tillämpar önskeschema vilket ger dig möjlighet att påverka hur du arbetar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På medicin- och geriatrikkliniken vill vi, med patientens behov i centrum, ge bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång.
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/medicin--och-geriatrikkliniken-pa-hoglandssjukhuset-eksjo-som-arbetsplats/)
är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. På medicinsk vårdenhet E vårdas patienter med diabetes och endokrinologiska sjukdomar, njursjukdomar, hematologiska och allmänmedicinska sjukdomar.
Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008. Att kliniken är ISO-certifierad är något som vi alla är mycket stolta över! Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur. Det bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.
Följ oss gärna på Instagram! @medicine_eksjo Publiceringsdatum2026-03-10
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ha ett självständigt arbete inom ett spännande medicinskt område.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du har arbetat en tid som sjuksköterska, eftersom det krävs att du kan arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. För oss är det är viktigt att du är intresserad av att arbeta med vår patientgrupp, och att du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en vardag där du får vara självgående och ta ett stort ansvar för att planera den dagliga verksamheten tillsammans med ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. För att du ska få en bra start hos oss får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Mona Ottosson, 010-243 44 05, mona.ottosson@rjl.se
Laila Hilldén, 010-243 44 06, laila.hillden@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 5 april 2026. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
