Sjuksköterska till hematologiska vårdavdelningen
2026-01-30
Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad vård inom hematologi och har en stark forskningsinriktning.
Hos oss behandlas och utreds hematologiska sjukdomar av alla slag, såväl maligna sjukdomar som icke-maligna tillstånd som kräver mer avancerad behandling eller utredning. Vi ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen och finns i O-huset på Universitetssjukhuset. Vi jobbar aktivt med kvalitetsarbete, är en ackrediterad stamcellstrans-plantations verksamhet enligt JAICE. Vi är även ackrediterade inom cancer och är en del av Linköping Comprehensive Cancer Center (LCCC). Vi har både akuta och planerade inläggningar, patienterna är från 18 år och uppåt och vårdtiden är mellan några dagar och flera veckor. Det finns dagvård/mottagning, cellterapienhet och klinisk provningsenhet på kliniken. Vi utför senaste behandlingarna inom cellterapi så kallad CAR-T cells behandling (Chimeric Antigen Receptor) och BiTe-behandling.
Vårt erbjudande
Vi på hematologen lägger stor vikt vid våra medarbetares utveckling och engagemang. Hos oss erbjuds breda möjligheter till både karriär- och kompetensutveckling anpassade efter individuella mål och verksamhetens behov. Vi strävar efter att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och trivsel står i centrum. Arbetet hos oss präglas av variation och mångsidighet i arbetsuppgifterna, vilket ger möjlighet till både professionell utveckling och ett stimulerande arbetsliv. Allt vi gör har ett tydligt fokus på patientnytta och kvalité i vården, där varje medarbetares kompetens och insats är en viktig del av helheten.
I början: Fokus på personlig utveckling och erbjuder en cirka sex veckor lång strukturerad introduktion, målsättning att ha samma handledare under hela introduktionen samt en långsiktig individuell utvecklingsplan. Under introduktionen sker utbildning inom säker läkemedel- och cytostatika hantering, teoretiska inläsnings dagar och auskultation på andra sektioner på kliniken som mottagning/dagvård, forsknings sjuksköterskor sektionen och cellterapienheten.
Senare: Vi erbjuder karriärutvecklingsprogram inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) med möjlighet att specialisera dig inom något av våra kärnområden. Vi erbjuder kompetensförsörjningsplan för att främja en god karriärutveckling. Till exempel erbjuds fördjupad utbildning inom cytostatika hantering (cytostatika körkort) och hematologiutbildning både internt och externt. Senare finns möjlighet att söka utbildningstjänst med vidareutbildning inom medicin eller onkologi. Så småningom kan det erbjudas utökat uppdrag med fördjupat ansvarsområde för att främja medarbetare drivna utveckling. Rotationsmöjlighet inom kliniken, till exempel mellan öppenvård/dagvård och avdelning finns.
Övriga erbjudande: Individuell schemaplanering i Tessa erbjuds. Hos oss får du möjlighet att arbeta var tredje helg i stället för varannan eller två av fem helger, tack vare vår systematiska bemanning med rotation mellan sektioner. Det ger bättre förutsägbarhet, en jämnare arbetsbelastning och en hållbar balans mellan arbete och fritid, samtidigt som vi optimerar klinikens bemanning och arbetsmiljö. Vi jobbar aktivt för hälsosamma arbetstider. Intern utbildningstid regelbundet samt möjlighet att arbeta med vidareutveckling av ett eget ansvarsområde inom omvårdnad erbjudas. Vi erbjuder möjlighet att schemalägga läs/administrations/ansvarsområde dag.
Dina arbetsuppgifter
På vårdavdelningen: Vårdar patienter med tumör- och bristsjukdomar inom det blodbildande systemet så som anemi, leukemi, lymfom och myelom. Stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter inom allmän och specifik medicinsk-hematologisk vård och omvårdnad, högspecialiserad vård inom cellterapi och stamcellstransplantation samt andra avancerade behandlingar. Inom ramen för vårdverksamhetens strävan att erbjuda patientcentrerad och resurseffektiv vård har vi under det senaste året intensifierat arbetet med att utveckla och implementera polikliniska behandlingsformer och egenvård. Det innebär att du som medarbetare får vara en del av ett innovativt team som ligger i framkant när det gäller att skapa trygg, säker och patientnära vård. Medicinsk omvårdnad är stor del av dagliga arbetet för sjuksköterskor.
Arbetsgrupp
Sjukskötersketät avdelning, nära samarbete med undersköterskor, läkare och paramedicinare på kliniken (apotekare, dietist, fysioterapeut och kurator). Vårdlag om sex till sju patienter bemannas med två sjuksköterskor och en till två undersköterskor dagtid.
Om dig
Vi söker dig som ser helheten och beaktar både det större perspektivet och verksamhetens bästa i dina beslut och har ett genuint intresse för omvårdnad, särskilt inom cancervård och vill bidra till att utveckla omvårdnaden för våra patienter. Vi värdesätter dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en person som är flexibel och kan anpassa dig utifrån rådande situation genom att växla mellan det planerade och det oförutsedda som händer. Att arbeta i team och ha en god kommunikation behövs för att lyckas lösa de uppgifter vi möter tillsammans. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1 (goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift).
Meriterande:
Över 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Erfarenhet av arbete inom hematologi inom slutenvård eller öppenvård eller både.
Erfarenhet eller ha intresse för rotationstjänst mellan öppenvård och slutenvård.
Specialistsjuksköterska.
Ansökan och anställning
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig eller varför inte, kom till oss några timmar och hospitera. Missa inte chansen att söka till oss! Se kontaktuppgifter nedan:
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
