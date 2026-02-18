Sjuksköterska till hematologiska dagvården/mottagningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad vård inom hematologi och har en stark forskningsinriktning.
Hos oss behandlas och utreds hematologiska sjukdomar av alla slag, såväl maligna sjukdomar som icke-maligna tillstånd som kräver mer avancerad behandling eller utredning.
Vårt erbjudande
Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare erbjuds stimulerande, meningsfulla och omväxlande arbetsuppgifter med fokus på patientens perspektiv samt goda möjligheter till kompetens- och utvecklingsmöjligheter.
Initialt blir det fokus på din personliga utveckling och du erbjuds såväl strukturerad introduktion samt långsiktig individuell utvecklingsplan. Mentor erbjuds till alla nyanställda. Under introduktionen sker utbildning inom säker läkemedel- och cytostatika hantering, teoretiska inläsnings dagar och auskultation på andra sektioner på kliniken.
På längre sikt: Vi erbjuder karriärutvecklingsprogram inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) med möjlighet att specialisera dig inom något av våra kärnområden. Vi önskar att du går kontaktsjuksköterskeutbildningen inom de första åren om du inte redan har den. Vill du studera vidare till specialistsjuksköterska arbetar vi för att ge dig chansen utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Mottagningen har ett mycket nära samarbete med vår slutenvårdsavdelning, läkare, undersköterskor och paramedicinare på kliniken (apotekare, dietist, fysioterapeut och kurator) då våra patienters väg under sjukdomstiden ofta kräver både öppenvård och slutenvård.
Som sjuksköterska på mottagningen/dagvården har du behandlingsmottagning, provtagningar, telefonrådgivning samt telefonbesök i egenskap av kontaktsjuksköterska.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Specialistexamen och/eller erfarenhet av våra sjukdomsområden är meriterande. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som är lugn, trygg och har en personlig mognad. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt med dina uppgifter i teamet. Du har en god förmåga att strukturera/planera din dag, prioritera och att arbetsleda dig själv och andra. Du förstår din roll i teamet, kommunicerar på ett tydligt sätt och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Utbildning och erfarenhet är viktigt men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Då vi arbetar mycket processinriktat är det av stor vikt att du är positiv till utvecklingsarbete och kan se möjligheter i ändrade arbetssätt.
Ansökan och anställning
Tjänsten du söker innebär placering på hematologiska mottagningen med huvudsaklig arbetstid dagtid måndag-fredag samt viss helgtjänstgöring på hematologiska avdelningen enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Hematologiska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Therese Sjöström therese.sjostrom@regionostergotland.se 010-1036454 Jobbnummer
9748816