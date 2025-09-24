Sjuksköterska till Hematologisk dagvård och mottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och brinner för att optimera patientarbetet genom att testa nya arbetssätt? Då kan vi ha tjänsten för dig! Just nu är vi inne i en spännande tid där vi kommer utöka vår arbetsgrupp med ytterligare en sjuksköterska.
Vi på dagvården/mottagningen har ett nära samarbete med Hematologiavdelning (Hematologen) med en vårdavdelning innehållande 12 vårdplatser. Vi diagnostiserar och behandlar patienter med både maligna och icke-maligna hematologiska tillstånd. Vi tar även emot patienter med allmänmedicinska åkommor. Hematologen är en avdelning med hög kompetens, god stämning och engagerade arbetskamrater. Vi har respekt för varandra och allas kompetens är lika viktig. Teamet runt patienterna består av bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, kurator och dietist. Vi arbetar personcentrerat och patienten kommer att möta de kompetenser som behövs för att vården och behandlingen ska bli så bra som möjligt. Vi är en arbetsgrupp som trivs att arbeta ihop och ser fram emot att få nya arbetskamrater!
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar av kompetenta och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. På sjukhuset är vi cirka 2 600 medarbetare.
På vår avdelning har vi en utbildningssjuksköterska som är tillgänglig för klinisk handledning, reflektion och som ansvarar för kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vår dagvård/mottagning. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du bland annat för behandlingar. Vi arbetar i team men det krävs även att du kan arbeta självständigt, då arbetet innebär en god kontakt med patienterna både före, under och efter behandling, samt rådgivning. Vi har patienter som kommer för till exempel cytostatikabehandling, blodtransfusioner samt blodtappning. Vårt mål är att bedriva en god och säker vård och att alltid utgå från patientens behov genom ett nära teamarbete. Du har eller kommer att få en bred kompetens inom vår specialitet och får möjlighet att vara med och utveckla vården och Dagvården.
För att vi fortsatt både ska kunna erbjuda och utveckla patientarbetet har vi nu infört en konsultsjuksköterskefunktion. Syftet är att kunna avlasta för personalen från diverse arbetsuppgifter såsom planering av patienter, telefonrådgivning, 1177 med mera så att fokus kan ligga på det direkta arbetet mot våra patienter.
På vår enhet har vi en utbildningssjuksköterska som är tillgänglig för klinisk handledning, reflektion och som ansvarar för kompetensutveckling.
Tjänsten är på heltid med möjlighet till deltid.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete/dagvårdsarbete. Även utbildning som kontaktsjuksköterska är meriterande, samt erfarenhet av onkologisk vård. Därtill använder vi oss av IT-stöd så mycket som möjligt, för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet, därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Som person har du ett genuint intresse för människor och sätter alltid patienten i fokus i ditt arbete. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet samt gott samarbete kollegor och närmaste chef emellan. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att arbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. I den här rekryteringen tillämpas urval löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
