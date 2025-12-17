Sjuksköterska till Hematologiavdelning i Kristianstad
Brinner du för patientmötet och kontinuerlig utveckling? Önskar du dessutom att få göra det tillsammans med glada och ambitiösa kollegor? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Hematologisektionen består av dagvård och mottagning, Hematologiavdelning (Hematologen) samt Piccline-mottagning, och har ett nära samarbete. Hematologen består av tolv vårdplatser där patienter med både maligna och icke-maligna hematologiska tillstånd diagnostiseras och behandlas. Vi tar även emot patienter med allmänmedicinska åkommor. Hematologen är en avdelning med hög kompetens, god stämning och engagerade arbetskamrater. Vi har respekt för varandra och allas kompetens är lika viktig. Teamet runt patienterna består av bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, kurator och dietist. Vi arbetar personcentrerat och patienten kommer att möta de kompetenser som behövs för att vården och behandlingen ska bli så bra som möjligt. Vi är en arbetsgrupp som trivs att arbeta ihop och ser fram emot att få nya arbetskamrater!
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar av kompetenta och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. På sjukhuset är vi cirka 2 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du primärt för basal- och medicinsk omvårdnad, men även hantering av bland annat cytostatikabehandling. Utöver de vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifterna kommer du även att få utrymme och möjlighet att ta hand om olika ansvarsområden på avdelningen. Vårt mål är att bedriva en god och säker vård och att alltid utgå från patientens behov genom ett nära teamarbete. Du har eller kommer att få en bred kompetens inom vår specialitet där du får möjlighet att vara med och utveckla både vården och avdelningen.
När du känner dig trygg i din roll och har fått större kunskaper och erfarenhet av behandlingar kan du som sjuksköterska ges goda möjligheter till utveckling genom att arbeta på dagvård/mottagning samt picc-linemottagning.
På vår avdelning har vi en utbildningssjuksköterska som ansvarar och hjälper dig i din introduktion. Utbildningssjuksköterskan är även tillgänglig för klinisk handledning, reflektion samt ansvarar för kompetensutveckling och cytostatikakörkort.Kvalifikationer
Vi välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna legitimerade sjuksköterskor med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare arbetat som sjuksköterska. För att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet är användning av IT-stöd en naturlig del av vårt arbete. Således är vana och arbete i olika verksamhetssystem fördelaktigt.
Som person har du ett genuint intresse för människor och sätter alltid patienten i fokus i ditt arbete. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet samt gott samarbete kollegor och närmaste chef emellan. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser framemot att träffa dig.
