Sjuksköterska till Hematologi och Palliativ vård, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-12-15
Välkommen till oss på avdelning 63!
Vi söker dig som vill vara en viktig kugge i ett spännande lagbygge, där du arbetar med och utvecklar den medicinska cancervården inom hematologi och palliativ vård. Grunden till god kompetens och ett gott samarbete lägger vi genom en välorganiserad inskolning av våra nya kollegor. Avdelningen är inne i ett intressant utvecklingsläge, där du kan bidra med ditt engagemang och dina erfarenheter. Vi arbetar i team med alla professioner och behöver dig som är legitimerad sjuksköterska som vill arbeta i ett positivt arbetslag som sätter patienten i centrum. Känner du att du vill ha nya utmaningar och kan bidra med din kunskap, kreativitet och arbetsglädje? Då kanske du är lagspelaren vi söker?
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel, tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och kan arbeta självständig. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Anstränger sig för att hitta lösningar. Vidare har du förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situationer.
Det här får du arbeta medAvdelning 63 har 12 vårdplatser med specialiteterna Hematologi, Palliativ vård. Hematologiska enheten på Sunderby sjukhus har ett länsuppdrag med inriktning på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som avancerad behandling av maligna blodsjukdomar, samt vård efter stamcellstransplantation.
Palliativ vård är den vård som ges när bot inte längre är möjligt. De palliativa patienterna besväras ofta av komplexa symtom och har behov av specialiserad palliativ vård, där strävar vi efter att ge optimal omvårdnad och stöd. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, sjukhustandvården, Sjukhuskyrkan och ett palliativt rådgivningsteam.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Klas Gustafsson klas.gustafsson@norrbotten.se 0920-28 38 46 Jobbnummer
9644339