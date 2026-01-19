Sjuksköterska till Hematologens slutenvårdsavdelning
Vill du vara en del av en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och där du får arbeta i ett team med erfarna kollegor? Nu söker vi på Hematologens slutenvårdsavdelning i Huddinge en sjuksköterska till vårt fantastiska team.
Vi ser fram emot din ansökan!
Du erbjuds
en utvecklande och inkluderande arbetsplats där vi fokuserar på god och hållbar arbetsmiljö
introduktionsprogram som sträcker sig under hela ditt första år hos oss
kontinuerlig kompetensutveckling som exempelvis internutbildningar och föreläsningar
att vara en del av en erfaren, stabil och trygg arbetsgrupp med högt högt kvarstannande, där över hälften av våra sjuksköterskor har arbetat i mer än 10 år.
Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder som du kan läsa mer om här.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Inom Tema Cancer utreds, behandlas och vårdas patienter med maligna tumörsjukdomar samt godartade tillstånd inom urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation. Vi bedriver även kliniska studier i olika faser. Läs mer om Tema Cancer och vårt uppdrag här.
Medicinsk Enhet Hematologi bedriver sluten- och öppenvård både i Huddinge och Solna, där vi i Huddinge är högspecialiserade på akuta leukemier och myelom. Hos oss behandlas patienter i olika skeenden av sin sjukdom, från nydiagnostiserade med aggressiv hematologisk cancer som kräver snabb behandlingsstart till mer långsamväxande sjukdom. Läs mer om Medicinsk enhet hematologi här.
I rollen som sjuksköterska arbetar du med avancerade cancer- och infektionsbehandlingar, där vi är ledande inom införandet av nya behandlingsregimer och bedriver omfattande omvårdnad. Rollen innebär tätt samarbete med dina kollegor inom verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
personcentrerad omvårdnad i form av bedömning, planering, genomförande och uppföljning av patient
medicintekniska moment såsom hantering av venösa infarter samt säker användning av utrustning
läkemedelshantering inklusive cytostatikabehandling och transfusioner.
Tjänstens placering är belägen i Huddinge.
Vi söker dig som
har ett intresse för hematologi och cancervård, du engagerar dig i enhetens utveckling och tar initiativ till aktiviteter som leder till resultat
tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
har ett empatiskt förhållningssätt mot dina kollegor och patienter, du visar förståelse för någon annans situation utan att ta över personens känslor
har en god samarbetsförmåga, du trivs och arbetar bra med andra samt lyssnar och kommunicerar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser till gruppdynamiken vid urvalet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Ett par års erfarenhet av att jobba som sjuksköterska
Meriterande:
Specialistsjuksköterska inom onkologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
