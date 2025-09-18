Sjuksköterska till heldygnsvård barn och unga på SCÄ (Danderyd)
2025-09-18
Är du sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin med barn och unga och trivs med att arbeta med hela familjen? Då är du varmt välkommen till oss!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Heldygnsvård barn och unga har plats för 12 familjer med en behandlingstid mellan 6-10 veckor. Familjearbete är en central roll i behandlingen där föräldrarna stärks i sin föräldraroll samt får ökad kunskap om ätstörningen. Föräldrarna är närvarande med sina barn under hela behandlingsperioden.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar?
Vi erbjuder dig som legitimerad sjuksköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats där vi har patienten i centrum. Du får utbildning i våra behandlingsmetoder samt även regelbunden handledning. Vi är engagerade team med hög kompetens och vi strävar efter att ge patienterna den bästa vården. Vi vill åstadkomma ett öppet och trivsamt arbetsklimat med nära samarbete mellan våra olika enheter. Varje vecka har familjerna möjlighet att träffa en Delaktighetssamordnare och vi har ett nära samarbete med patientföreningen Frisk och Fri.
Tillsammans med oss får du möjlighet att växa, trivas och fortsätta utveckla vår ätstörningsvård.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en arbetsledande roll där du tillsammans med omvårdnadsteamet (vårdlaget) planerar samt utför behandling och omvårdnadsåtgärder för våra patienter. Övriga arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska är bland annat läkemedelsadministration, somatiska undersökningar och delegeringar.
Arbetsuppgifterna kan även innefatta måltidsstöd, självregistrering och ångesthantering i syfte att stärka patienten för de patienter som har behov av individuella anpassningar relaterat till eventuell psykiatrisk samsjuklighet.
I din roll blir du en del av ett nära sammansvetsat team, där du samarbetar med sjuksköterskor, undersköterskor, psykiatriker, dietister och kuratorer. Tillsammans använder vi evidensbaserade metoder, som FBT (Family-Based Treatment), för att ge varje familj de verktyg de behöver för en hållbar förändring. Tillsammans bedriver vi en trygg vård som bygger på kompetens, tillit och samarbete.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, dag/kväll och helgtjänstgöring.
Heltid 38,15 tim/vecka, eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet från, alternativt stort intresse av arbete inom psykiatrisk vård och/eller vård av patienter med ätstörning.
Även du som nyexaminerad sjuksköterska får gärna söka till oss om du har tidigare erfarenhet från, eller ett genuint intresse för ätstörningsvård.
Erfarenheter inom somatisk vård ser vi som meriterande men är inget krav. Är du utbildad HLR-instruktör eller Bergeninstruktör är även det meriterande. Likaså kunskaper inom journalsystemet Take Care.Dina personliga egenskaper
Du är tydlig i din arbetsledande roll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska. Att du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har ett genuint intresse för människor. Du använder dig själv och ditt bemötande som verktyg i patientarbetet och har fokus på personcentreradvård. Vi ser gärna att du är en person som visar engagemang och initiativ i ditt arbete. Du är prestigelös, lojal och har god social förmåga. Du värnar om god och trivsam arbetsmiljö för alla.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession.
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om hur det är att arbeta inom Region Stockholm här.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i ansökan.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar, Heldygnsvård barn och unga Kontakt
Martina Gundlach Thelander, biträdande enhetschef 070-2297528 Jobbnummer
9515991