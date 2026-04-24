Sjuksköterska till Heldygnsvård barn och unga på SCÄ
2026-04-24
Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri som vill arbeta i en verksamhet med helhetsperspektiv på barn och familj. Hos oss blir du en del av ett team med tydliga arbetssätt och goda utvecklingsmöjligheter.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Heldygnsvård barn och unga har plats för 12 familjer. Familjearbete är en central roll i behandlingen där föräldrarna är närvarande med sina barn under hela behandlingsperioden och stärks i sin föräldraroll samt får ökad kunskap om ätstörningen. Hos oss arbetar man nära i team med sjuksköterskor, undersköterskor, psykiatriker, dietist och kurator. Tillsammans använder vi evidensbaserade metoder, som FBT (Family-Based Treatment), för att ge varje familj de verktyg de behöver för en hållbar förändring.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar? Vi erbjuder dig som legitimerad sjuksköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats där vi har patienten i centrum. Du får utbildning i våra behandlingsmetoder samt även regelbunden handledning. Vi är engagerade team med hög kompetens och vi strävar efter att ge patienterna den bästa vården. Vi vill åstadkomma ett öppet och trivsamt arbetsklimat med nära samarbete mellan våra olika enheter. Varje vecka har familjerna möjlighet att träffa en Delaktighetssamordnare och vi har ett nära samarbete med patientföreningen Frisk och Fri. Tillsammans med oss får du möjlighet att växa, trivas och fortsätta utveckla vår ätstörningsvård.
Vi har även ett uppdrag för Nationell högspecialiserad heldygnsvård (NHV) vid ätstörning. Utgångspunkt för NHV är att individanpassa behandlingsupplägget och utöver fokus på ätstörningen även ta hänsyn till psykiatrisk samsjuklighet.
Läs gärna mer om NHV här

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en arbetsledande roll där du tillsammans med omvårdnadsteamet planerar samt utför behandling och omvårdnadsåtgärder för våra patienter. Övriga arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska är bland annat läkemedelsadministration, somatiska undersökningar och delegeringar. Arbetsuppgifterna innefattar även måltidsstöd, självregistrering och ångesthantering i syfte att stärka patienten för de patienter som har behov av individuella anpassningar relaterat till eventuell psykiatrisk samsjuklighet. Vi vårdar även patienter under LPT och deltagande vid eventuella tvångsåtgärder ingår i arbetsuppgifterna.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, dag/kväll och helgtjänstgöring.
Heltid 38,15 tim/vecka, eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska sedan minst 1 år med tidigare erfarenhet från psykiatrisk vård och/eller vård av patienter med ätstörning. Du har erfarenhet av och känner dig bekväm med dokumentation och vårdplanering för patienterna och har mycket goda kunskaper i svenska i båda tal och skrift.
Erfarenheter inom somatisk vård och/eller från barn och ungdomsvård ser vi som meriterande, så även erfarenhet av sondning.
Är du specialistsjuksköterska, utbildad HLR instruktör eller Bergeninstruktör är även det meriterande. Dina personliga egenskaper
Du är tydlig i din arbetsledande roll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och har ett genuint intresse för människor. Vi ser gärna att du är en person som visar engagemang och initiativ i ditt arbete. Du är prestigelös, lojal och har god social förmåga. Du värnar om god och trivsam arbetsmiljö för alla.
Våra förmåner
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i din ansökan.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM

Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) Kontakt
Enhetschef
Javiera Maluenda 0702329830

Jobbnummer
9874345