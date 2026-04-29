Sjuksköterska till heldygnsvård avd M78 - Psykosvård Stockholm
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Nu har vi en tillgänglig tjänst som sjuksköterska! Kom och arbeta tillsammans i ett härligt gäng på avdelning M78!
Om enheten
Avdelning M78 är en psykiatrisk vårdavdelning inom heldygnsvården med inriktning på behandling av patienter med långvariga psykotiska symtom såsom schizofreni, vanföreställningssyndrom samt schizoaffektivt syndrom.
Vi arbetar etiskt med personcentrerad vård där vi fokuserar på att stärka patientens aktiva deltagande samt stödja förmågan till egenvård. Vi lägger stor vikt vid att våra patienter får ett gott bemötande och kunskapsbaserad vård där patientens egen berättelse ingår som grund i patientens vårdplan.
M78 erbjuder självvald inläggning i ett led att stärka patientens delaktighet, autonomi och ansvar för sin egen vård. Avdelningen är belägen i Huddinge.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och du ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet kring våra patienter. Du deltar i ronder tillsammans med läkare och övrig personal, samt utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom venprovtagning, läkemedelshantering och journalföring. Vi använder oss av Take Care som journalföringssystem. I arbetsuppgifterna ingår även stödsamtal med patienter, kontakt med närstående samt samordning med kommun, öppenvård och andra vårdgivare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård, specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Vi ser att du som sökande är flexibel och kan prioritera, planera samt utföra dina arbetsuppgifter för att kunna snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är trygg i din arbetsledarroll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt. Då vi som team ofta arbetar i ett högt tempo krävs att du har lätt för att samarbeta och att kommunicera med dina kollegor, även i pressade situationer. Vi vårdar ofta svårt sjuka patienter och därför är det viktigt att du som sjuksköterska är lugn, trygg och lyhörd för patientens behov. Du trivs med att arbeta nära patienterna i deras omvårdnad och kan arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier för att ge patienten bästa möjliga vård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten avser en tillsvidareanställning. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flextid
Individuell lönesättning
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492 Jobbnummer
9883298