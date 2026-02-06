Sjuksköterska till Hammarby Sjöstads Husläkare sommaren 2026
2026-02-06
Information om arbetsplatsen
Hammarby Sjöstads Husläkare är en väletablerad mottagning med en lugn och trivsam atmosfär som välkomnar våra patienter.
Vår vision är en hållbar arbetsmiljö och hög vårdkvalitet med patienten i fokus. Vi har i nuläget ca 12 900 listade patienter och vår hemsjukvård omfattar idag mellan 30 och 40 patienter. Vi erbjuder dig en stabil och välfungerande arbetsplats med korta beslutsvägar och frihet under ansvar. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team med distriktssköterskor/sjuksköterskekollegor och husläkarmottagningens läkare i ett roligt, varierande, utmanande samt till viss del fritt arbete. Arbetet innefattar både hemsjukvård och sedvanligt mottagningsarbete. Det senare innebär planerade och akuta patientbesök, telefonrådgivning och rådgivning i vår digitala kanal PTJ.Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska/sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av primärvård och hemsjukvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang, som på ett effektivt sätt kan prioritera bland dina arbetsuppgifter, du har en positiv attityd, är flexibel och nyfiken på förändringsarbete och verksamhetsutveckling och ser möjligheter att göra det bästa för patienten.
Övrig information
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet till fortsatt timanställning. Deltid kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande, ansök därför gärna redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
