Sjuksköterska till hälso-och sjukvårdsorganisationen i Vaggeryds kommun
2025-09-19
Om arbetsplatsen
Är du legitimerad sjuksköterska och söker en ny utmaning? I arbetet mot god och nära vård fortsätter vi nu att ta steg framåt för den nya vården i Vaggeryds kommun. Vi söker därför fler kollegor som vill vara med och forma framtidens vård där våra patienter får mer inflytande i sin egen vård som sker i eller nära patientens hem.
Vaggeryd kommuns hälso-sjukvårdsteam har ett mycket gott klimat och nära samarbete där vi hjälps åt och stöttar varann samtidigt som vi delar våra kunskaper och utvecklas tillsammans. Vi delar också glädjen i att gå till jobbet och ha en meningsfull jobb-vardag.Här bygger vi grunden för kunna ge våra medborgare de bästa hälso-och sjukvårdsinsatserna, dygnet runt, årets alla dagar. I ditt team ingår trygga sjuksköterskor och undersköterskor med mångsidiga kunskaper samt kompetenta arbetsterapeuter och fysioterapeuter som kompletterar med sina viktiga kunskaper.Titta in i vår jobb-vardag på Instagram: sskvaggerydskommunPubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att kartlägga patienters behov av hälso-och sjukvårdsåtgärder samt identifiera och förebygga risker i vården. I arbetet ingår att göra bedömningar, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Du planerar dina arbetsdagar med stor frihet, tillsammans med dina kollegor och utifrån verksamhetens behov. Du kommer även få vara en viktig del i handledning och utbildning av omvårdnadspersonal.
Vi jobbar utifrån ESTHER, ett förhållningssätt som bygger på samverkan mellan medarbetare inom vård och omsorg i kommuner, på vårdcentraler och sjukhus i Jönköpings län. Frågan kring den fiktiva personen Esther "Vad är bäst för Esther?" används för att skapa värdefull samverkan med det gemensamma målet att göra Esthers vardag så bra som möjligt.
Vi utgår alltid ifrån Esthers behov, tar tillvara på vårt gemensamma lärande och har förtroende och respekt i alla led. Det leder till förbättringar utifrån Esthers perspektiv i och mellan våra olika funktioner. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är viktigt att du har god datorvana samt att du kan formulera dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som ser helheten kring patienten med en professionell och positiv inställning. Som person är du lösningsfokuserad, positiv och engagerad. Du har en personlig mognad och känsla för god service.
Du är en god planerare som kan strukturera upp ditt arbete och ställa om efter behov. Du har också lätt för att anpassa dig efter de förutsättningar som är. Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete som utvecklar och ger dig stimulans. B-körkort är ett krav.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi arbetar i denna rekryteringsprocess med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan idag vid intresse!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
