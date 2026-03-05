Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsverksamhetens korttidsteam
Borås kommun / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-03-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vi söker dig som är sjuksköterska och som tillsammans med dina kompetenta och engagerade kollegor vill skapa en bra korttidsvistelse för våra patienter!
Om du är nyfiken på hur vi har det på jobbet, kontakta rekryterande chef Anna för att ställa frågor eller kanske diskutera ett arbetsplatsbesök.
Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet (HSV) är fördelad i 10 hälso- och sjukvårdsteam varav ett av teamen fokuserar uteslutande på korttidsvård.
Vi ser vårt team som en helhet även om vi till vardags delar upp oss på tre olika korttidsenheter för att vården kring våra patienter ska bli så bra som möjligt.
Bodagatans korttid tar emot patienter med kognitiv svikt, till exempel en demenssjukdom. I förvaltningen bedrivs ett tydligt och strukturerat arbete med demens som ett strategiskt utvecklingsområde. Att kompetensnivån i organisationen kring kognitiv svikt och demenssjukdomar är hög ger oss särskilt goda förutsättningar att kunna bedriva en god och säker vård för våra patienter och möta målgruppen på bästa möjliga sätt.
Vi är tre sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en rehabassistent som tillsammans med vår chef har ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen och deras enhetschef här på Bodagatan.
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsverksamhetens korttidsteamPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du vårdar patienter med olika omvårdnadsbehov och diagnoser och bedömer, genomför, utvärderar och dokumenterar de medicinska insatserna. Du planerar och strukturerar ditt arbete tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du utveckla och använda dina medicinska och omvårdnadspecifika kunskaper. Samverkan med olika vårdgivare är en central del av vardagen liksom samarbete med våra kollegor i de andra HSV-teamen och i andra verksamheter i förvaltningen.
I arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom HSV har vi ett delegeringsteam men det är ytterst du som sjuksköterska som delegerar insatserna. Du kommer också att delta i utvecklingsarbeten för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vi ser arbetsglädje, trivsel, teamanda och en god arbetsmiljö där man kan ha roligt tillsammans på jobbet som väldigt viktigt och någonting vi ständigt arbetar med. Vi vet att arbetet som sjuksköterska är meningsfullt, varierande, roligt, utvecklande och givande, men också att det emellanåt kan vara utmanande. För oss är det en självklarhet att hjälpas åt och vi lär oss av varandra och du har närhet till både kollegor och chef i din vardag, t ex vid behov av att stämma av i patientärenden.
När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig sjuksköterska för råd och stöd brukar vara uppskattad.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner, här kan du läsa mer om det.
Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och vi ser helst att du har hunnit arbeta ett tag i din yrkesroll. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Om du har en specialistutbildning inom demens är det mycket meriterande och en specialisttjänst kan bli aktuell. Även specialisering inom geriatrik, distrikt, psykiatri eller palliativ vård är meriterande och kan innebära att du anställs i en specialistroll.
Du har ett mycket gott bemötande, du tycker om att arbeta med människor och du har viljan att göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete, professionell i dina bedömningar och beslut, och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. I rollen behöver du ha god överblick över aktuella arbetsuppgifter och insatser, förmågan att självständigt organisera och följa upp ditt arbete är därför viktig. Du ser det som en självklarhet att samarbeta, du har ett kollegialt förhållningssätt och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Eftersom rollen som sjuksköterska innebär att du leder andra behöver du ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara och vägleda, utbilda och informera. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av IT-baserade journalsystem.
B-körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anna Vissing 033-35 52 36 Jobbnummer
9780278