Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsverksamheten
2026-04-28
Sjuksköterska till hemsjukvården - för dig som gillar frihet under ansvar
Gillar du att ha koll på läget själv?Att planera din arbetsdag, prioritera smart och lösa saker tillsammans med ett team som faktiskt funkar? Då kanske hemsjukvården i Kumla är nästa steg för dig.
En av våra kollegor har valt att gå vidare till nya uppdrag och nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vår hemsjukvård - ett arbete där du är mycket ute i verkligheten, nära patienterna och med stor möjlighet att påverka hur din arbetsdag ser ut.
Hur är det att jobba hos oss?
Vi i hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSVV) består av sjuksköterskor och arbetsterapeuter som tillsammans arbetar mot hemvård, funktionsstöd och kommunens särskilda boenden. Tempot kan variera, dagarna kan bli intensiva - men du är inte fast i ett schema där någon annan styr varje steg.
Hos oss får du
* Frihet att planera och prioritera din dag - med stöd från kollegor
* Självständigt arbete, men aldrig ensam
* Teamarbete som fungerar i praktiken - vi hjälper varandra när det behövs
* Variation och omväxling - både i uppgifter och möten
* Ett erfaret och engagerat gäng där arbetsglädje är på riktigt
Varför hemsjukvården?
För att du får använda din yrkesroll fullt ut. För att du får se helheten kring patienten. Och för att det är ett jobb där du gör skillnad - samtidigt som du har större möjlighet att påverka ditt eget arbete än i många andra vårdformer.
Kumla kommun vill stå i framkant när det gäller forskning, utveckling och kompetens inom vårdoch omsorg och vi vill vara stolta ambassadörer och goda förebilder för andra. Tillsammans med vårdcentralen i Kumla arbetar vi för att ta tillvara varandras kompetenser och möjligheter. Vi ser att tillsammans kan vi erbjuda våra gemensamma patienter en trygg, säker och effektiv vård.
Arbetsuppgifter
Från slutenvård till hemsjukvård vad är skillnaden?
Här möter du patienten i deras egen miljö, planerar och prioriterar dina insatser själv och samarbetar tätt med kollegor och andra professioner. Tempot varierar, men du styr i större utsträckning hur din arbetsdag läggs upp.
Arbetsuppgifter ungefär så här ser dina dagar ut:
* Planera och prioritera vårdinsatser
* Stötta och handleda kollegor i omvårdnadsarbetet
* Vara länken mellan patient, närstående och vården runt omkring
* Jobba i team där samarbete faktiskt betyder något
* Hålla i trådarna kring läkarkontakter och samverkan med andra aktörerKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, distriktsköterska eller specialistsjuksköterska geriatrik/vård av äldre. Vi ser gärna att du har erfarenhet av professionen och ett genuint intresse av att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård. Du är en trygg och lojal person som inte räds utmaningar. Ditt arbete präglas av flexibilitet och engagemang och du ser teamarbete som en självklarhet.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datavana. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med journalföring i datasystem Procapita, Lifecare SP och NPÖ samt nationella kvalitetsregister. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer kommerske löpande under annonseringstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt registerutdrag.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 50/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
)
692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Ida Hallin ida.hallin@kumla.se 019586838 Jobbnummer
9879334