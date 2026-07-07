Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Gällivare kommun / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Beskrivning av verksamheten
Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ska på demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.
Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, Avdelning för vård- och omsorg, Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för hemvård samt Ledningsstödsorganisationen och hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Vi behöver förstärka vårt team med en till sjuksköterska.Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för hälso-och sjukvårdsinsatser i det egna hemmet. I uppdraget ingår att samordna vården kring patienterna, där du är en del i teamet i Hälso- och sjukvårds organisationen med placering på hemsjukvården. På hemsjukvården arbetar idag 8 sjuksköterskor, en samordningssjuksköterska, samt en undersköterska.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har ett nära samarbete med regionens hälsocentraler, samt med palliativa rådgivningsteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig med några års erfarenhet som sjuksköterska, gärna erfarenhet från kommunal hälso-och sjukvård. Meriterande om du är distriktssköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B körkort ett krav, då det ingår en del bilkörning.Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är fn dagtid, med viss helgtjänstgöring. Arbetstidsförkortning, vilket innebär att du arbetar heltid 35.20 tim/vecka.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-08-12.
Upplysningar
Tf enhetschef Mari Åsén tel: 0970-81 8874.
Fackliga företrädare
Vårdförbundet Julia Engman Fahlén 0970-818000.
Ej kontaktbar v.29-32.Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9995795