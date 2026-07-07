Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Gällivare kommun / Sjuksköterskejobb / Gällivare
2026-07-07


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Publiceringsdatum
2026-07-07

Beskrivning av verksamheten
Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ska på demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.
Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, Avdelning för vård- och omsorg, Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för hemvård samt Ledningsstödsorganisationen och hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Vi behöver förstärka vårt team med en till sjuksköterska.

Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för hälso-och sjukvårdsinsatser i det egna hemmet. I uppdraget ingår att samordna vården kring patienterna, där du är en del i teamet i Hälso- och sjukvårds organisationen med placering på hemsjukvården. På hemsjukvården arbetar idag 8 sjuksköterskor, en samordningssjuksköterska, samt en undersköterska.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har ett nära samarbete med regionens hälsocentraler, samt med palliativa rådgivningsteamet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med några års erfarenhet som sjuksköterska, gärna erfarenhet från kommunal hälso-och sjukvård. Meriterande om du är distriktssköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B körkort ett krav, då det ingår en del bilkörning.

Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är fn dagtid, med viss helgtjänstgöring. Arbetstidsförkortning, vilket innebär att du arbetar heltid 35.20 tim/vecka.

Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-08-12.
Upplysningar
Tf enhetschef Mari Åsén tel: 0970-81 8874.
Fackliga företrädare
Vårdförbundet Julia Engman Fahlén 0970-818000.
Ej kontaktbar v.29-32.

Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gällivare Kommun (org.nr 212000-2726)
982 81  GÄLLIVARE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gällivare Kommun

Jobbnummer
9995795

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