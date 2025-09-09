Sjuksköterska till Hälso- och sjukvården Härnösand, Vikariat
Härnösands Kommun / Sjuksköterskejobb / Härnösand
2025-09-09
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska innebär ansvar för Hälso- och sjukvård inom hemsjukvård och särskilt boende. Ditt arbete är självständigt och kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut och göra medicinska bedömningar samt planera för den enskildes vård och behandling. I arbetet har du ett nära samarbete med andra professioner t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, utbildning och instruktion till omvårdnadspersonal. Du ska även i viss mån medverka vid teamträffar, vårdplanering/SIP.Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation är ett krav samt körkort för bil. Specialistutbildning inom vård av äldre, distriktssköterska eller annan jämförbar specialistutbildning är meriterande likaså arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du är trygg, modig, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta. Att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ är viktigt för oss. Du tycker precis som vi att det här är ett av Sveriges viktigaste jobb och sätter patientens bästa i fokus.
Som vikarie erbjuds du en introduktion anpassad för dig.
Anställningstyp/arbetstider
Vikariat, ett år
Rullande schema 39h/v med helgtjänstgöring var 6:e helg samt några kvällar på 10v
Lätthelgsschema som planeras i början av året.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Härnösands kommun tillämpar individuell lönesättning. Nej Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Enhetschef Hemsjukvård
Florentina Peci florentina.peci@harnosand.se 0611-34 89 39 Jobbnummer
9498865