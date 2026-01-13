Sjuksköterska till Hälso- och sjukvården, Fagersta Kommun
2026-01-13
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Fagersta Kommuns hälso- och sjukvårdsteam består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehab-assistenter, tillsammans ansvarar vi för hela den kommunala hälso- och sjukvården.
Utifrån profession ansvarar vi för aktuella sjukvårdsinsatser inom vårat område. Fagersta kommuns område består av Särskilda boenden, korttidsverksamhet, LSS, psykiatri och patienter inskrivna i hemsjukvården.
I Fagersta kommun arbetar vi ständigt för att kunna ge våra invånare en god och sammanhållen nära vård. Inom flertalet moment samarbetar vi därför över vårdgränserna tillsammans med regionen, och alltid med patientens bästa i fokus.
På helger och under nattetid ansvarar vi även för patienter inskrivna i Närvårdsteam Fagersta. Närvårdsteam Fagersta är ett samarbete mellan Region Västmanland och kommunerna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Teamet riktar sig till våra mest sjuka äldre och AH-patienter, oavsett boendeform, med syfte att erbjuda invånarna rätt vård, i rätt tid och på rätt vårdnivå. Vi vill skapa en förbättrad vård för våra patienter genom ett nytt sätt att arbeta.
Ditt uppdrag
Att arbeta som sjuksköterska inom kommunen är omväxlande och mycket fritt. Ditt fokus är säker vård för patientens bästa och du fördelar arbetet själv efter de behov som uppstår hos patienterna. Ditt arbete kommer vara varierande, lärorikt och utmanande. Du kommer ha god nytta av dina erfarenheter och kompetenser, men du kommer också förvärva ny kunskap hos oss.
Du och dina kollegor hjälps åt med att genomföra det dagliga arbetet och samarbetar i team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, enhetschefer och vårdpersonal. Du samordnar, leder och ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom vårt område samt för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Du samverkar med kommunens koordinator, regionens vårdsamordnare och utskrivningssamordnare. Du samverkar även med vårdcentralens ansvariga läkare och Närvårdsteam Fagersta.
Arbetet är fördelat på dag, kväll och helg.
Kommunen har tecknat ett lokalt kollektivavtal om Akademisk specialisttjänstgöring (AST) med Vårdförbundet för att möjliggöra vidareutbildning på arbetstid.
Vi har ett uppdaterat och omfattande introduktionsprogram som kommer att göra dig väl förberedd för att arbeta hos oss.
Vem är du?
Vi ser att du har ett genuint intresse för att hjälp andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du lyssnar, Kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du kan skilja på det personliga och det professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen du befinner dig i. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Du ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Du är noggrann och väl medveten om både mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att själv strukturera upp ditt angreppssätt och driva dina processer framåt. Du arbetar samtidigt bra i samarbete med andra människor.
Du är trygg, stabil och kontrollerad så väl i vardagen som i stressade eller pressade situationer.
Då behåller du ett realistiskt perspektiv och fokuserar på det som är av värde. Du fattar snabba beslut när situationen kräver det och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter.
Dina kvalifikationer och meriter
Legitimerad Sjuksköterska.
B körkort krävs i tjänsten.
Meriterande är att du jobbat inom kommunal verksamhet tidigare.
Vi rekryterar löpande så positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Hälso- och sjukvårdsgruppen Kontakt
Chefsadministratör HSL Therese Hammarlund Asplund 0223-44043 Jobbnummer
9680752