Sjuksköterska till häktet Beateberg, VO Sthlm Syd
2025-10-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Beatebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/beateberg/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Syd är en del av Kriminalvården, Region Stockholm och består av anstalten Asptuna i Norsborg och anstalten / häktet Beateberg i Trångsund.
Anstalten Asptuna är en öppen anstalt med 178 platser i säkerhetsklass 3.
Anstalten Beateberg är en sluten anstalt i säkerhetsklass 2 med 80 platser samt en öppen del, Grindstugan, i säkerhetsklass 3 med 8 platser för kvinnor.
Häktet Beateberg ligger inom samma område som anstalten Beateberg. Häktet har 88 platser i gemenskap.
På anstalterna bedrivs studier för klienterna på grund- och gymnasienivå. Det finns snickeriverksamhet där klienterna sysselsätts med olika typer av arbetsuppgifter.
Klienterna har även möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning inom kök (storhushåll/restaurang)
Tjänsten som sjuksköterska är med placering på häktet Beateberg.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Vi söker nu en sjuksköterska till anstalten/häktet Beateberg. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker idag i PMO patientdatajournal. Kriminalvården kommer inom kort att byta journalsystem, till J4.
På anstalten/häktet Beateberg arbetar idag 3 sjuksköterskor en samordnande sjuksköterska som är samordnande för hela verksamhetsområdet samt en sjuksköterska med ansvar för anstalten samt en med ansvar för häktet. I VO Sthlm Syd ingår också anstalten Asptuna där 3 sjuksköterskor arbetar. Tillsammans kommer dessa sjuksköterskor att utgöra VO Stockholm Syds sjukvårdsgrupp med gemensam chef. Sjuksköterskorna på VO Stockholm Syd kommer att ersätta varandra vid utbildning, semestrar eller annan frånvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och är ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att självständigt göra korrekta bedömningar och avvägningar. Arbetsgivaren läger stor vikt vid dokumentation och förmåga att följa givna rutiner, därför ser vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Styrande regelverk är Hälso-och sjukvårdslagen samt kriminalvårdens lagar och föreskrifter. Introduktion och utbildning kommer att tillgodoses vid anställning.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Sjuksköterskelegitimation
* Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-Körkort
Meriterande:
* En för Kriminalvården relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, distriktssköterska, akutsjukvård
* Erfarenhet av arbete med frihetsberövade patienter
* Språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
