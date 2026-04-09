Sjuksköterska till Hair TP Clinic
2026-04-09
Sjuksköterska till Hair TP Clinic - innovativ skönhetsklinik i Göteborg
Är du en legitimerad sjuksköterska som brinner för estetisk vård och vill göra verklig skillnad för patienters självförtroende?
Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till vårt team i hjärtat av Göteborg! Vi erbjuder en heltidstjänst för dig som vill växa med oss och hjälpa våra patienter till ökat självförtroende.
Om Hair TP Clinic
Hair TP Clinic är en modern, innovativ skönhets specialiserad på hårtransplantationer och PRP-behandlingar. Vi använder modern teknik och de senaste metoderna för att säkerställa högsta kvalitet för våra patienter. Hos oss möts du av en varm och öppen arbetsmiljö där teamwork och patientens bästa alltid står i fokus. Våra lokaler är ljusa och fräscha, och kliniken är belägen mitt i centrala Göteborg med goda förbindelser till kollektivtrafiken.
Din roll som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha en nyckelroll i vårt medicinska team och få möjlighet att arbeta nära våra patienter genom hela behandlingsprocessen. Du kommer bland annat att:
• Delta i teamet som genomför hårtransplantationer, inklusive förberedelse av patienter, instrumenthantering och övervakning under ingreppet.
• Självständigt utföra PRP-behandlingar, från blodprovstagning och centrifugering till att injicera den färdiga plasman på utvalda områden.
• Ge omvårdnad och stöd till patienter före, under och efter behandling, inklusive att informera dem och besvara frågor för att skapa trygghet.
• Säkerställa höga hygien- och kvalitetsrutiner i behandlingsrum och vid all patientkontakt.
• Dokumentera behandlingar och hålla patientjournaler uppdaterade.
• Bidra med dina idéer och erfarenheter till att utveckla och förbättra klinikens rutiner och behandlingar.
Vi söker dig som är en positiv och omtänksam lagspelare med ett genuint intresse för estetisk medicin. För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är legitimerad sjuksköterska (krav).
• Nyutexaminerad eller med erfarenhet - båda är lika välkomna!
• Har vana vid att ta blodprov och göra injektioner och känner dig bekväm med att arbeta både självständigt och i team.
• Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift (kunskaper i engelska är ett plus).
• Är noggrann, ansvarsfull och lägger stor vikt vid hygien och kvalitet i ditt arbete.
• Är empatisk, serviceinriktad och brinner för att ge patienter en trygg och positiv upplevelse.
Vad vi erbjuder
Hos Hair TP Clinic får du möjlighet att bli en del av en dynamisk arbetsplats där vi månar om både våra patienter och vår personal. Vi erbjuder:
• Omfattande introduktion och löpande utbildning inom hårtransplantation och PRP-tekniker, så att du känner dig trygg i din roll.
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter i takt med att kliniken växer, med chans att påverka både din egen roll och klinikens framtida utveckling.
• En välkomnande, familjär atmosfär med stöttande kollegor och en arbetsgivare som lyssnar på dina idéer.
• En modern klinikmiljö mitt i centrala Göteborg med närhet till kollektivtrafik, lunchrestauranger och stadens puls.
• Konkurrenskraftig lön, pension och förmåner, enligt överenskommelse.
• Möjligheten att göra verklig skillnad för människor och hjälpa dem till ökad självkänsla varje dag.
• Heltid med 6 månaders provanställning, därefter tillsvidare
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
• Start: Rekrytering pågår löpande och tjänsten tillsätts omgående.
• Plats: Centrala Göteborg, Vasaplatsen 2
Låter detta som din nästa utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så mejla ditt CV och personliga brev till jobb@hairtpclinic.com
så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig. Varmt välkommen med din ansökan med vänliga hälsningar Egzona Krasniqi (personalansvarige)
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: jobb@hairtpclinic.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair TP Clinic gbg AB
(org.nr 559034-2688)
Vasaplatsen 2 (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG
Hair TP Clinic Jobbnummer
9843710