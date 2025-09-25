Sjuksköterska till Habiliteringsmottagning barn och unga Ystad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
2025-09-25
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats där du kan göra skillnad för barn och unga? Då har vi tjänsten för dig! Det spelar ingen roll om du är erfaren eller ny i din yrkesroll, det viktigaste är att du vill jobba personcentrerat och är nyfiken på att lära nytt.
Habiliteringen är till för att göra livet mer möjligt för personer med en varaktig funktionsnedsättning samt till deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Habiliteringsmottagningar Ystad är indelad i två mottagningar, en med inriktning vuxna och en med inriktning barn och unga. Tjänsten är på mottagning barn och unga. Mottagningen är uppdelad i två team som består av medarbetare med medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens. Tillsammans med patient, föräldrar och nätverk skapar vi patientens planering och utifrån denna ger vi insatser till både patient och familj.
Vår arbetsplats arbetar personcentrerat där patientens delaktighet står i fokus. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom hela vår verksamhet, inte bara i mötet med våra patienter utan i alla delar av verksamheten.
Hos oss finns driv och en hög ambition att fortsätta utvecklingen av våra arbetssätt, processer och medarbetare. Vi är en kunskapsorganisation som ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder samt främja kommunikation.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Titta då på filmerna där medarbetarna själva berättar om sitt jobb i vår verksamhet/förvaltning:
Gör skillnad för andra - Habilitering och hjälpmedel: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/gor-skillnad-for-andra/
Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för uppföljningar enligt olika vårdprogram, exempelvis Downs syndrom och MMC. I rollen har du även ansvar för att de patienter som har behov av insatser inom nutritionsområdet får de insatser de behöver och att regelbundna tillväxtkontroller görs på de patienter där behov finns. Vidare uppmärksammar, kartlägger och analyserar du smärta och sömnproblematik samt uppmärksammar och kartlägger inkontinens, därtill följer du upp eventuella medicinska behandlingsåtgärder inom dessa områden. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge råd och stöd angående toaletträning, ren intermittent katetrisering och tarmtömningsmetoder vid olika funktionsnedsättningar. Du bedömer och förskriver inkontinensprodukter och du upprättar medicinska egenvårdsplaner.
I rollen deltar du i planering av insatser tillsammans med patient och anhöriga samt vid behov även med deras nätverk. Insatserna ges i grupp eller individuellt, i första hand på distans och fysiskt vid behov. Som sjuksköterska har du förmånen att handleda studenter och på så sätt vara med och utbilda dina framtida kollegor. I ditt arbete har du ett nära samarbete med såväl dietist och läkare som med övriga professioner.
Habiliteringen i Skåne är en verksamhet som är mån om personalens utvecklingsmöjligheter. Därför finns möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag. En del av dessa uppdrag är riktade mot den egna yrkesprofessionen medan andra uppdrag kan gälla exempelvis kvalitetsregister, resursteam eller kunskapsstöd. Det finns även möjlighet att driva utvecklingsarbete och skriva exempelvis evidensbaserade rapporter. Som nyanställd erbjuds du ett introduktionsprogram anpassat utifrån behov och profession.
Arbetstider är endast måndag, onsdag och torsdag klockan 08.00-16.30, tisdag 08.00-18.30 samt fredag 08.00-14.30. Ingen helgtjänstgöring förekommer. Vi erbjuder heltid med möjlighet till deltid.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha giltigt B-körkort. Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga är det meriterande, likaså om du har arbetslivserfarenhet inom habiliteringsverksamhet. Har du specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är det även fördelaktigt.
Det här är en tjänst för dig som ser möjligheter framför hinder, är nyfiken och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Du ser det som självklart att barn är delaktiga och arbetar aktivt för att öka och tillgodose denna delaktighet. Eftersom rollen innebär både teamarbete på enheten och samverkan med andra aktörer så som förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin är det av vikt att du har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Intervjuer kommer att ske v. 43 och v. 44.
