Sjuksköterska till Habiliteringsmottagning barn och unga i Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-01-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Habiliteringsmottagningen barn och unga i Helsingborg! Hos oss får du möjlighet att arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat.
Vi på barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsenedsättningar, autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bygger på ett tvärprofessionellt barn- och familjecentrerat arbete, vilket innebär att familjen har full delaktighet i planering, genomförande och utvärdering av insatserna.
Om du är mer nyfiken på hur det är att arbeta hos oss på habiliteringen, kan du se mer här: https://bit.ly/2FcHQsS.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du både självständigt och i team. Du träffar barn, ungdomar och deras familjer på egna mottagningsbesök tillsammans med andra professioner samt i telefon, via digitala kontakter eller i gruppverksamhet. Du arbetar också med medicinsk rådgivning, behandling och uppföljning där viktiga områden bland annat är nutrition, inkontinens, sömn, smärta, pubertetsutveckling och samlevnad. Därtill ingår kunskap och utbildning kring aktuell diagnos i ditt arbete. Du bidrar med medicinska kunskaper i teamarbetet kring barnen och ungdomarna.
Är du nyfiken på att veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Eftersom det förekommer resor i tjänsten är även giltigt B-körkort ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn/ungdomar, arbetslivserfarenhet inom habilitering och/eller erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
Personen vi söker är driven och ansvarstagande med en god kommunikationsförmåga gentemot såväl patienter som kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga till att både samarbeta och arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Ola Rosdahl, Enhetschef 042-16 91 17 Jobbnummer
9680099