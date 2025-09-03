Sjuksköterska till Habiliteringsmottagning Barn och Unga enhet 1, Malmö
2025-09-03
Gör skillnad. Varje dag.
Habiliteringen är till för att göra livet mera möjligt för personer som har en varaktig funktionsnedsättning samt till deras anhöriga. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Habiliteringsmottagning enhet 1 är indelad i två team; ett team med inriktning barn och ett team med inriktning unga. Denna tjänst är i första hand riktad till teamet för unga. Barn och unga teamen arbetar i tvärfackliga team bestående av medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens. Tillsammans med barn, föräldrar och nätverk skapar vi barnets planering och utifrån denna ger vi insatser till barn och familj.
Vår arbetsplats värdesätter delaktighet för barnen och deras familjer! Vi har driv och en hög ambition att fortsätta utvecklingen av våra arbetssätt, processer och medarbetare. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt det vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom hela vår verksamhet, inte bara i mötet med våra patienter utan i alla delar av verksamheten.
Vi är en kunskapsorganisation som ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder samt främja kommunikation. Vi skapar förutsättningar för dialog utifrån barnets perspektiv. Det är viktigt för oss att du delar Region Skånes värderingar.
Titta gärna på filmerna där medarbetarna själva berättar om sitt jobba i vår verksamhet/förvaltning https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetare-berattar/

Publiceringsdatum 2025-09-03
Vi välkomnar nu en ny sjuksköterska då en av våra kollegor går vidare till nytt uppdrag.
På enheten kommer du träffa barn och ungdomar från alla våra målgrupper. I teamet bidrar du med dina medicinska kunskaper gällande barnen/ungdomarna. Som sjuksköterska hos oss träffar du barn, ungdomar och deras familjer i egna mottagningsbesök, via telefon, digitala kontakter eller i gruppverksamhet. Du kommer även att ha mottagningsbesök tillsammans med andra professioner. I arbetsuppgifterna ingår medicinsk rådgivning, behandling och uppföljning med viktiga områden som bland annat medicinuppföljningar, hälsosamma levnadsvanor, nutrition, inkontinens, sömn, smärta, epilepsi, pubertetsutveckling och samlevnad.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga då du, förutom teamarbetet på vår mottagning, även samverkar med andra aktörer såsom förskola/skola, kommunens resursteam, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.
Arbetstiderna är måndag, onsdag och torsdag 08:00-16:30, tisdag 08:00-18:30 och fredag 08:00-14:30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är meriterande. Vidare ser vi gärna att du har någon form av erfarenhet gällande arbete med barn och ungdomar med särskilda behov.
Det här är en tjänst för dig som ser möjligheter framför hinder, är nyfiken och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Det är självklart för dig att barn är delaktiga och du arbetar aktivt för att öka och tillgodose denna delaktighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Sara Gustavsson, Sjuksköterska 040-673 08 66
