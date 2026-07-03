Sjuksköterska till habiliteringen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-07-03
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Habiliteringen är en länsövergripande klinik med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala med cirka 120 medarbetare. Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna och deras anhöriga och nätverk där vi arbetar i multiprofessionella team baserat utifrån insats, ålder och funktionsnedsättning. Våra målgrupper är huvudsakligen individer med intellektuell funktionedsättning och/eller rörelsehinder.
Insatserna består av utredning, bedömning, behandling samt råd och stöd som ges individuellt och i grupp. Habiliteringsinsatserna utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser och samhällets generella stöd.
Vårt erbjudande
• En arbetsplats med stora möjligheter att forma sin egen roll utifrån kompetens och intresse.
• Mentorskap inom professionen.
• Kompetenta och engagerade kollegor.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete.
• Friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till habiliteringen i Norrköping, tjänsten är en utökning och som kommer utgå från Norrköping och kommer ha team/arbetsuppgifter i Linköping och eventuellt Motala. Tjänsten kan förändras utifrån behov och det finns möjlighet att vara med i utvecklingen av tjänsten.
Hos oss kommer du att vara en del av multiprofessionella team där du bidrar med medicinsk kompetens och erfarenheten i teamet. Du är aktiv i samverkan med läkare som bemannar habiliteringen och mellan andra kliniker och kommuner. Du kommer att arbeta självständigt och i team med insatser till patienten samt deras anhöriga/nätverk. Insatserna består dels av att ge råd kring funktionsnedsättningar och dess konsekvenser inom områden som sömn, mat, mage/tarm, smärta och tillväxt utifrån ett medicinskt perspektiv och innebär ofta en samordning av insatser till patienten. Insatserna ges både i individuella besök eller i grupp och ibland med andra yrkesprofessioner.
Alla medarbetare deltar i arbete med verksamhets- och kvalitetsutveckling inom verksamheten. Tjänstgöring dagtid, måndag-fredag. Tjänsten kan innebära resor och förutsätter att du har körkort.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet, meriterande med specialistutbildning inom område som är aktuellt för vår målgrupp.
Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning och teamarbete.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, närstående och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du trygg och stabil. Du har god samarbetsförmåga och har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har lätt för att möta människorna "där de är" och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du är engagerad och intresserad av utvecklingsarbete, tar egna initiativ och ansvar för dina uppgifter. Då habiliteringens arbetssätt bygger på teamarbete, krävs att du är en bra lagspelare. Du kan ändå vara självständig och utifrån din profession fatta egna beslut. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt ser möjligheter i en föränderlig organisation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och mognad.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Torkelbergsgatan 14D (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habiliteringen Norrköping Kontakt
enhetschef
Linda Alexandersson linda.alexandersson@regionostergotland.se 010-1044482 Jobbnummer
9992250