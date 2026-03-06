Sjuksköterska till gynmottagningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-03-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens gynekologiska vård?
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska till vår engagerade och kompetenta arbetsgrupp på gynekologimottagningen i Sunderbyn! Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande arbetsuppgifter och tillsammans med ett härligt team bestående av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du ska ha några års erfarenhet som sjuksköterska och ha goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete. Vi ser det även som positivt om du har kunskap i fler språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, självgående och flexibel. Du har personlig mognad som gör att du är trygg, stabil och har självinsikt.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss på gynekologimottagningen får du en varierad och stimulerande arbetsdag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Telefonrådgivning och medicinsk bedömning
Tidsbokning och planering av patientbesök
Provtagning och hantering av prover
Förberedelser inför inläggning och operation
Omhändertagande av akuta patienter
Administrativa uppgifter kopplade till patientflödet
Rotation till gynekologisk vårdavdelning kan förekomma enligt överenskommelse, vilket ger ytterligare bredd och variation i arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är ett vikariat på heltid då en av våra medarbetare är föräldraledig med start nu och 12 månader framåt. Arbetstid är dagtid 7:30-16:00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Erika Andersson erika.e.andersson@norrbotten.se 0920-282114, 070-698 21 14 Jobbnummer
9780634