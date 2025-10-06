Sjuksköterska till gynekologisk vårdavdelning, kvinnokliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en sjuksköterska som vill göra skillnad för kvinnors hälsa och arbeta i en miljö där din kompetens verkligen får komma till sin rätt? Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till en viktig vård, samtidigt som du får arbeta med hela din erfarenhet och kunskap.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
På avdelning 85 får du en unik möjlighet att arbeta på en trygg och trivsam arbetsplats där du spelar en viktig roll i varje kvinnas vårdsituation. Här möter du kvinnor i olika livssituationer och får bidra till deras hälsa och välbefinnande. Som sjuksköterska ansvarar du för den individuella omvårdnaden, vilket inkluderar medicinhantering, vårdtekniska moment och noggrann dokumentation. Du kommer både att arbeta självständigt och i nära samarbete med undersköterska och i tvärprofessionella team, där din kompetens och dina insatser gör skillnad varje dag.
Så här beskriver vår medarbetare Sara sitt arbete " Det är meningsfullt och varierande att få jobba med, och för kvinnor och göra det på en välkomnande arbetsplats".
Vill du vet mer arbetet hos oss? följ länken till vårt inlägg på Instagram: https://www.instagram.com/p/ClTeDfzOC4q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Om arbetsplatsen
Avdelning 85 är en avdelning som består av 18 vårdplatser och inriktning mot gynekologi och obstetrik. Här vårdas kvinnor i alla åldrar. Vi utför planerade/polikliniska gynekologiska operationer, behandlar akuta gynekologiska tillstånd, och kvinnor som vill avbryta sin graviditet. Vi vårdar också kvinnor med gynekologisk cancer och har antenatal platser där vi vårdar gravida kvinnor med komplikationer under graviditeten eller efter förlossningen. Vi har också en dagvårdsavdelning där kvinnor får behandling för gynekologisk cancersjukdom.
Vi erbjuder dig:
• Variation både i arbetsuppgifter och patientmöten.
• Ett arbete där du gör skillnad och får arbeta med kvinnans hälsa på olika sätt.
• En trygg anställning med bra förmåner för dig som anställd. Läs gärna mer här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet av akutsjukvård. Ett stort plus är om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic och Link.
För att trivas hos oss ser vi att du är en trygg och stabil sjuksköterska, som är lika engagerad i kvinnors hälsa som vi. Du är empatisk, prestigelös och flexibel, och har en förmåga att läsa av olika situationer och agera i enlighet med det. I ditt arbete uppskattar du både självständighet och samarbete, och du trivs i en varierad arbetsmiljö där du får ta ansvar för patienternas vård. Här får du möjlighet att använda din kommunikationsförmåga och modet att agera, även i de mest utmanande situationerna, där ditt lugn och fokus verkligen kommer till sin rätt.
Anställningsvillkor
Två vikariat på minst 6 månader med möjlighet till förlängning, 100 %. Dag, kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Ingrid Edman ingrid.edman@vardforbundet.se 072-5806138 Jobbnummer
9541806