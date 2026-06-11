Sjuksköterska till gynekologisk mottagning
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-11
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Gynekologisk mottagning Hudiksvall är en viktig del av kvinnosjukvården i Region Gävleborg och vi är mitt i en spännande utvecklingsresa. Här arbetar ett sammansvetsat, kompetent och engagerat team där varje profession är avgörande för helheten. Tillsammans driver vi en verksamhet där kvalitet, tillgänglighet och patientens upplevelse står i centrum och där vi varje dag utvecklar hur vi möter framtidens behov inom kvinnosjukvård. Hos oss möts olika kompetenser som sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare. Verksamheten omfattar gynekologisk specialistvård, abortmottagning, specialistmödravård, ultraljudsverksamhet, dagkirurgi samt cancervård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat, meningsfullt och utvecklande arbete där du är en viktig del i patientens vårdkedja. En del av tjänsten innebär rollen som kontaktsjuksköterska inom gynekologisk cancervård, där du utgör ett viktigt stöd för patienten genom hela vårdprocessen. Du arbetar personcentrerat i nära samarbete med olika yrkesgrupper och bidrar aktivt till att utveckla framtidens kvinnosjukvård.
Som sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete i nära patientkontakt
• telefonrådgivning och digitala vårdflöden via 1177
• assistera vid dagkirurgiska ingrepp och behandlingar
• kontaktsjuksköterska i teamet cancervård.
Hos oss får du
• möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning
• utbyte och samarbete med våra övriga kliniker i regionen
• delaktighet i utvecklings- och förbättringsarbete
• en arbetsplats där din röst räknas och där vi bygger tillsammans.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt och personcentrerat bemötande och skapar trygghet i mötet med patienter och närstående. Du trivs med att arbeta i team men har också förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett intresse för utveckling och förbättringsarbete. Vi värdesätter din samarbetsförmåga och din vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvinnosjukvård, cancersjukvård, mottagningsarbete eller operation, men det viktigaste är din vilja att utvecklas och bidra tillsammans med oss.
Du delar vår värdegrund:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
802 50 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Kontakt
Vårdenhetschef
Linda Stål Enkstrand linda.stal.ekstrand@regiongavleborg.se +46722113470 Jobbnummer
9959915