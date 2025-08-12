Sjuksköterska till gynekologiavdelning
2025-08-12
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Hos oss står kvinnors hälsa i centrum.
Hos oss står kvinnors hälsa i centrum.

Vi erbjuder professionell och personlig vård i en trygg och lugn miljö.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta inom kvinnosjukvård och arbeta i en engagerad och utvecklingsinriktad arbetsmiljö. Hos oss möter du ett brett spektrum av patienter och får möjlighet att arbeta med både akuta och planerade insatser. Vi värdesätter samarbete, patientfokus och ständig utveckling.
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med kompetenta och trevliga kollegor
Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling
Flexibla arbetstider och anställningsvillkor
Ett viktigt arbete där du gör skillnad - varje dagOm företaget
Vi är en mindre enhet med 8 vårdplatser och hos oss arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, uroterapeut, fysioterapeut, kurator, undersköterskor och medicinska sekreterare i team. Du blir en i gänget i en lagom stor personalgrupp med god stämning och positiv energi.Profil
För tjänsten så söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och som har minst fyra månaders erfarenhet. Du bör ha en förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter, kunna ändra synsätt och förhållningssätt med lätthet samt se möjligheter i förändringar. Ditt sätt att arbeta med andra människor präglas av lyhördhet och smidighet; du är en god kommunikatör som lyssnar aktivt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående, med ett starkt engagemang för att hjälpa andra och strävan efter att leverera lösningar. Du tar initiativ till nya idéer och angreppssätt inom arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken med fokus på resultat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt, samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Om du är intresserad av tjänsten eller om du har frågor så hör gärna av dig till vårdenhetschef Teresa Hjelmäng, 033-616 19 37, alternativt teresa.hjelmang@vgregion.se
Välkommen med din ansökan. Vi har löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag. Bifoga yrkeslegitimation i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
