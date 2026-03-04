Sjuksköterska till Gynekologi-, kirurgi- och öronavdelning i Kristianstad
2026-03-04
Letar du efter ett meningsfullt och omväxlande arbete med patienter i varierande åldrar? Vill du bli del av en verksamhet där vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling inom vårt område? Då ska du söka denna tjänst hos oss!
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare inom samtliga specialitetsområden. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter.
Gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen i Kristianstad tillhör verksamhetsområde kirurgi och hit kommer patienter som hör hemma inom gynekologi-, kirurgi- och öron-, näs- och hals (ÖNH). Vi vårdar patienter både efter elektiva operationer och vid akutvårdsituationer där vi erbjuder slutenvård för 12 vårdplatser. På avdelningen är vi cirka 35 medarbetare och vi har drygt 1 400 slutenvårdspatienter årligen.
Vår avdelning har som ambition att vara den bästa tänkbara arbetsplatsen. För att kontinuerligt utvecklas lägger vi stor vikt vid feedback från våra medarbetare. Daglig reflektion, mentorskap och ett närvarande ledarskap är alla viktiga inslag i vårt arbete. En del av vår verksamhetsutveckling är att satsa på aktiviteter för bevarande av vår befintliga personal.
I rollen som sjuksköterska hos oss ingår rådgivning, läkemedelshantering, vårdplanering och kontakt med anhöriga. På vårdavdelningen arbetar du både med inneliggande och med dagvårdspatienter samt de som kommer till vår abortmottagning. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan.
I början av din anställning får du en grundläggande bredvidgång inom de olika medicinska specialiteterna. För dig som nyexaminerad sjuksköterska erbjuder Region Skåne även ett introduktionsprogram under ett års tid samt förlängt mentorskap och klinisk färdighetsträning. Vi har även en utbildningssjuksköterska på avdelningen som finns tillhands som ett stöd för såväl våra nyanställda som för våra erfarna sjuksköterskor. Utbildningssjuksköterskan anordnar utbildningar, har klinisk handledning och reflektion samt ansvarar för våra sjuksköterskors kompetensutveckling.
Vi är måna om att erbjuda våra medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling inom vårt verksamhetsområde. För dig som vill genomgå specialistutbildning har du, förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden, möjlighet att söka utbildningsanställningar där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år. Vi har även två andra verksamheter på vår enhet, ankomstavdelningen där vi förbereder patienter inför operation/undersökning samt ger behandling under dagtid och gynekologimottagning dagvård där vi ger cytostatikabehandling till gynekologiska patienter med cancerdiagnos.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom gynekologi, bröst, ÖNH-verksamhet eller på akutvårdsavdelning. Vi ser det även som önskvärt med kunskaper i Melior och Obstetrix.
Vi söker dig som har god framförhållning och organisationsförmåga, samtidigt som du kan prioritera ditt arbete när en akut situation uppkommer. För oss är det en självklarhet att du är noggrann i din sjuksköterskeroll, tar hand om patienterna utifrån deras olika behov och ger dem ett gott bemötande. Som person är du engagerad, initiativrik och öppen för nya utmaningar och möjligheter. Vi vill även att du, precis som oss, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I den här rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
