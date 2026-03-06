Sjuksköterska till Gynavdelning 49, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
Välkommen till oss på gynavdelningen! Vi söker kollegor som vill jobba på vår avdelning och vill arbeta med oss med den livsviktiga uppgiften att vårda och ge omsorg till patienter.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska till gynavdelning i Sunderbyn! Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande arbetsuppgifter och tillsammans med ett härligt team bestående av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av yrket. Vi ser det som positivt om du har kunskaper i fler språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, självgående och flexibel. Du har personlig mognad som gör att du är trygg, stabil och har självinsikt.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss på gynavdelningen ansvarar du för omvårdanden av patienter i olika gynekologiska sjukdomstillstånd, akuta patienter, pre- och postoperativ vård samt cancervård. Du arbetar i team bestående av läkare sjuksköterska och undersköterska.
Det här erbjuder vi dig
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTidsbegränsad anställning på heltid minst 12 månader. Arbetstid dag och kväll 7:00-15:30, 9:00-16:45 och 13:15-21:45. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Erika Andersson erika.e.andersson@norrbotten.se 0920-282114, 070-698 21 14 Jobbnummer
9780627