Sjuksköterska till Gyn/BB avdelningen, Gällivare sjukhus
2025-10-06
Hos oss får du ett utvecklande arbete där du får möjlighet att växa i din roll som sjuksköterska. Du kommer ingå i ett tam med lång erfarenhet och ett starkt engagemang för våra patienter. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att kunna erbjuda en trygg och säker vård till våra patienter.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ditt arbetssätt skall vara personcentrerat, kvalitetsmedvetet och serviceinriktat. Som person kan du arbeta självständigt men också i team, du ser nytta av att samarbeta tillsammans med dina kollegor. För oss är det även viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är handlingskraftig i stressade situationer samt har god arbetsledningsförmåga.
Det här får du arbeta med
Länskliniken Obstetrik/Gynekologi i Norrbotten bedriver en bred verksamhet vid samtliga fem sjukhus. Gyn/BB är koncentrerad till Gällivare och Sunderby sjukhus. För oss inom Region Norrbotten är det viktigt att erbjuda trygg och säker vård. Vi erbjuder vår personal kontinuerlig utbildning och teamträning.
Hos oss är ingen dag den andra lik, vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas inom din profession. Vi arbetar alltid med hög servicekänsla och professionalitet då vi möter patienter i olika åldrar och med olika livserfarenhet. Arbetet kombineras mellan gynekologisk verksamhet samt BB och BB-eftervård.
För att kunna erbjuda våra patienter en trygg och säker vård arbetar vi i team tillsammans med bland annat undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor samt kuratorer. Förutom en rolig och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor kan vi också erbjuda närheten till fantastiska naturupplevelser under hela året
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag. Möjlighet till vikariat finns också. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
