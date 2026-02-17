Sjuksköterska till gruppbostäder LSS och SoL i Ystad och Malmö
2026-02-17
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Beskrivning av tjänsten som Sjuksköterska på Frösunda
Nu söker vi på Frösunda Omsorg dig som vill arbeta som sjuksköterska för några av våra gruppbostäder inom LSS och SoL. Du kommer att ansvara för flera gruppbostäder som drivs i egen regi inom personlighetskrets 1 och SoL.
Frösunda Omsorg har sedan 2004 drivit boenden inom LSS, både på entreprenad och i egen regi. Det gör Frösunda till en av de största, mest erfarna och bredaste privata aktörerna inom området.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom LSS och psykiatri. Du ska trivas i en miljö som hanterar akuta situationer och ha lätt för att anpassa dig efter olika förutsättningar vilket vi ser som en förutsättning för att klara uppdraget.
Tjänstens arbetstider är vardagar mellan 08.00 - 17.00 inga röda dagar, eller helger. Kvällar.
Körkort krävs.
Arbetsuppgifter/ansvarsområden som sjuksköterska
Arbetsuppgifter som förekommer är medicin delning på boenden, såromläggningar, rådgivning, delegering till omvårdnadspersonal m.fl. uppgifter på primärvårds nivå. Samverkan med andra vårdgivare som psykiatri, regionen, vårdcentraler. Samt samverkan med anhöriga, kommunen, godeman m.fl.
Besöken är satta på fasta dagar i schemat, samt oplanerade brådskande besök tillkommer.
Rollen innebär HSL- relaterade arbetsuppgifter som förekommer inom LSS gruppbostäder och SoL där det bor personer med funktionsnedsättning samt psykosocial funktionsnedsättning.
Du kommer att ingå i ett HSV team med andra sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av arbete med målgruppen (LSS) och Psykiatri SoL
Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: heltid/deltid
Tillträde: efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 20260331
Regionchef Malin Lindgren Telefonnummer: 010-13033448 Mail malin.lindgren@frosunda.se
