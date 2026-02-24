Sjuksköterska till Gimo vårdcentral med filialer
2026-02-24
Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk och Alunda
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Gimo vårdcentral med filialer!
Vi söker nu två sjuksköterskor till vårt team på Gimo vårdcentral med filialer i Alunda och Österbybruk. Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs mer om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor från hela länet.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss kommer du ha varierande arbetsuppgifter och träffa patienter som representerar alla åldrar. I tjänsten ingår arbete med telefonrådgivning, egna patientbesök samt jouruppdrag där patienter med akuta tillstånd omhändertas. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen. I arbetet ingår likaså att arbeta i olika datasystem.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet och samtidigt har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Har du erfarenhet från primärvård är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid förmåga att utveckla verksamheten tillsammans med övriga yrkeskategorier på mottagningen samt personliga egenskaper.
Då hembesök kan ingå i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vår verksamhet
Anställningen är vid Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk vårdcentral och Alunda vårdcentral. Där erbjuder vi dietist, fysioterapeut, läkare, BVC, MVC, UM, psykolog, kurator, provtagning och äldremottagning.
Gimo vårdcentral har tillsammans med filialerna Österbybruk och Alunda cirka 11 500 listade patienter och är sammanlagt drygt 60 medarbetare. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Anna Pavlova på telefon 0173-880 20.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV samt kopia på din yrkeslegitimation. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
