Sjuksköterska till geriatriska sektionen på ortopedavdelningen
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-09-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning i Östersund
Ortopedavdelningen är en del av område ortopedi på Östersund sjukhus.
Avdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till avdelningen finns även apotekare, bemanningsassistenter, vårdplaneringssköterska och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.
Vi bedriver löpande förbättringsarbete och gör dagliga riskbedömningar av både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Detta sker bland annat genom arbete med gröna korset. Vi vårdar äldre, multisjuka patienter med ortopediska skador.
Just nu söker ortopedavdelningens geriatriska sektion dig som är sjuksköterska. Vi är ett multidisciplinärt geriatriskt team som består av olika professioner som arbetar tillsammans för att bedöma, behandla och rehabiliterad äldre patienter med komplexa vårdbehov.
Vi strävar efter att arbetat personcentrerat både gällande geriatrisk bedömning, vård och behandling, mobilisering, funktionell och kognitiv utvärdering samt läkemedelshantering. Detta för att kunna fatta de bästa vårdbesluten kring patienten.
Avdelningen har 12 vårdplatser fördelat på två team. 2 specialistläkare, en kopplat till respektive team, arbetar heltid på avdelningen.
Vårdplanering sker dagligen med övriga aktörer där även kompetensen från vårdplaneringsundersköterska ingår i teamet.
Verksamheten som är en del av region Jämtland Härjedalen har en värdegrund som innebär att alla som arbetar hos oss ska vara välkomnande, pålitliga och handlingskraftiga.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
* Pre- och postoperativ vård- och omvårdnad
* Smärtlindring och läkemedelshantering
* Såromläggningar och sårvård särskilt efter operationer
* Rehabiliteringsstöd där sjuksköterskan samarbetar med fysioterapeuter och arbetsterapeuter
* Omvårdnadsbedömningar och uppföljning, i nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper
* Daglig dokumentation och journalföring
* Riskbedömningar och vårdprevention
* Deltagande i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö
* Internutbildningar inom ortopedi, både i teoretisk och praktisk form/ via simuleringsövningar.
Det här kan vi erbjuda dig!
* Delaktighet i utveckling och förbättringsarbeten samt möjlighet till egna ansvarsområden.
* Stor möjlighet att själv påverka ditt schema.
* Utifrån verksamhetens behov bedriver vi idag verksamhet både dag, kväll och natt, möjlighet finns att arbeta övervägande del natt.
* På geriatriska avdelningen finns möjlighet till betald VUB!Kvalifikationer
Leg sjuksköterska
Skriva och tala svenska obehindrat
ÖVRIGT
* Lön sätts individuellt och differentierat
* Vi är en arbetsplats med stort fokus på hälsofrämjande aktiviteter och som anställd har du tillgång till välutrustat gym och gruppträning med ledare.
* Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och förmånsportal.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare kan du läsa på www.rjh.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/339/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning Kontakt
tf Enhetschef
Anette Alfredsson anette.alfredsson@regionjh.se 063-15 49 78 Jobbnummer
9507276