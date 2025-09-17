Sjuksköterska till Geriatriska klinikens Öppenvårdssektion
2025-09-17
Nu har du chansen att vara en del av något nytt och spännande! Geriatriska klinikens två framstående team - ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och GÖT (Geriatriska öppenvårdsteamet) - går samman för att skapa en ny och dynamisk Öppenvårdssektion.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av patienter i alla åldrar, från yngre individer med komplexa behov till äldre med multisjukdomar, samt ge specialiserad palliativ vård. Du kommer också att vara delaktig i mottagningsverksamhet och arbeta med konsultpatienter - varje dag bjuder på nya och givande utmaningar.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till Geriatriska klinikens ÖppenvårdssektionPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom vårt team får du en unik möjlighet att arbeta med avancerad hemsjukvård, där målet är att ge patienter som önskar det chansen att vara hemma trots behov av specialistvård. Du kommer att arbeta nära både patient och närstående, där du får använda och utveckla dina färdigheter inom omvårdnad, medicinteknik och läkemedelshantering.
Ditt arbete inkluderar bland annat hantering av centrala infarter, dränage, läkemedelspumpar och samordning av vårdinsatser tillsammans med andra vårdgivare. Du får även vara en viktig del av planeringen och uppföljningen för våra patienter, som främst är palliativa med avancerade symtom eller multisjuka äldre som kräver kontinuerlig uppföljning och individuellt anpassad vård.
I rollen ingår även att vara konsult till andra delar av sjukvården, exempelvis vid blodtransfusioner, droppbehandlingar, IV antibiotikabehandling och dränagehantering.
Du välkomnas av ett team med gedigen erfarenhet och bred kompetens, där vi värdesätter och stöder din personliga trygghet och utveckling. Här får du möjlighet att växa både professionellt och individuellt i en arbetsmiljö som främjar lärande, samarbete och långsiktig utveckling, samtidigt som du möter utmaningar som gör skillnad i patienternas liv.
Vi erbjuder flexibla arbetstider som inkluderar dag- och kvällsskift samt arbete var tredje helg.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med en bredd av patienter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av avancerad hemsjukvård eller geriatrik, men det viktigaste är att du har en vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsområden.
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående, ansvarstagande och har förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra professioner. Du har en god förmåga att kommunicera med både patienter och närstående och ser värdet i att skapa en trygg och respektfull relation. Du bör också vara flexibel och ha ett lösningsorienterat tänk, då arbetet ofta innebär att hitta anpassade lösningar för varje unik patient.
Vi erbjuder dig en anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg och väl förberedd i din nya roll.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Åsa Gustafsson 019-602 82 57 Jobbnummer
9513676