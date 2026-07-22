Sjuksköterska till geriatrisk akutvårdsavdelning, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-22
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Är du ute efter ett spännande och varierande arbete? Vill du använda din kompetens och göra skillnad i äldres liv? Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till vår geriatriska akutvårdsavdelning. Oavsett om du är nyexaminerad eller har många års erfarenhet är du varmt välkommen till oss. Som ny hos oss får du en trygg introduktion och stöd av erfarna kollegor. Har du arbetat många år i yrket får du möjlighet att bidra med din kunskap, utveckla verksamheten och vara en viktig del i vårt fortsatt förbättringsarbete. Som sjuksköterska på vår av avdelning gör du skillnad i äldres liv och får utvecklas inom ett spännande område. Här får du möjlighet att kombinera akut omhändertagande med personcentrerad vård. Här får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet där din kompetens värdesätts och där du arbetar med engagerade kollegor. Hos oss står samarbete, arbetsglädje och patientens bästa alltid i fokus.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Trivs du att arbeta tillsammans med andra människor, har ett positivt förhållningssätt, sätter patienten i centrum och tycker att det är spännande att vara med och utveckla verksamheten? Då är du den vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är en flexibel person som trivs i en verksamhet där tempot kan variera. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Samtidigt som du vill utvecklas i din yrkesroll och är med och utvecklar vår verksamhet.
Det här får du arbeta med
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för äldre patienter varje dag. Du får en trygg introduktion anpassad efter din erfarenhet. Du får möjlighet till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. Du arbetar i ett nära team med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra professioner för att skapa en trygg och vårdande miljö. Du får en arbetsplats där vi stöttar varandra och värnar om en god arbetsmiljö.
Det här erbjuder vi dig
Individanpassad introduktion
Mentorskap
Flyttbidrag till dig som är bosatt utanför norrbotten när du tar en tjänst hos oss
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Möjlighet till interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlag till dag, kväll och helg, med möjlighet till rotation mot natt. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
10009480