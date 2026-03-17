Sjuksköterska till Geriatrisk akutvårdsavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du utveckla din kompetens och tillsammans med oss arbeta i den nya sjukhusbyggnaden? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Geriatrikavdelning är en slutenvårdsavdelning med 24 akutvårdsplatser. Avdelningen är inriktad mot akut geriatrisk och ortopedisk vård samt rehabilitering. Här arbetar vi med den multisjuka äldre på ett personcentrerat förhållningssätt där den skiftande sjukdomsbilden hos våra patienter ger en bred kunskapsgrund för dig som sjuksköterska.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där du som sjuksköterska tillsammans med undersköterska och övriga professioner utgör grunden i verksamhetens vardagliga omvårdnadsarbete. Vi erbjuder dig stöd av omvårdnadsledare och farmaceut för att underlätta det vardagliga arbetet. Det nära teamarbetet mellan samtliga yrkesprofessioner är avgörande för att patienten ska få den bästa möjliga vården. Vårt fokus ligger på patientens delaktighet och personcentrerad vård samt ett nära samarbete med kommun och primärvård inför utskrivning för att säkerställa fortsatt god vård.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som tillsammans med kollegor från andra professioner vill ge bästa möjliga vård till våra patienter.
I din roll som sjuksköterska ansvarar du för basal och medicinsk omvårdnad samt riskbedömning och förebyggande åtgärder hos patienterna. Dokumentation görs i Melior och Mina planer.
Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna och vi lägger stor vikt vid god planering och tydlig struktur. Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll där du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål.
Vi erbjuder dig:
• individuellt anpassad introduktion
• stort utbud av internutbildningar, föreläsningar och nätbaserade utbildningsprogram
• kliniskt basår för dig som är ny i rollen som sjuksköterska
• engagerade kollegor som välkomnar frågor och gärna delar med sig av såväl kunskap som erfarenheter
• stöd av omvårdnadsledare som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och utgör ett stöd i komplexa omvårdnadssituationer
• friskvårdsbidrag upp till 3000 kronor under ett kalenderår.
Tjänsten avser dag- och kvällsarbete samt viss helgtjänstgöring, två av fem helger för att ge god möjlighet till återhämtning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldrevård och/eller akutsjukvård. Därtill är det meriterande om du har en specialistutbildning inom vård av äldre.
För att trivas i rollen ser vi att du tycker om att möta den äldre människan i livets skiftningar och att du har ett holistiskt förhållningssätt för att möta patientens behov. Du värderar din professionella roll högt och har ett intresse för både individuell och gemensam utveckling. Vidare är du med och bidrar till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Nina Wallin, Enhetschef 040-33 62 69
9802478